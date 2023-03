Oroscopo Paolo Fox, 17 marzo 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Scorpione a…

E’ venerdì 17 marzo 2023, sta per iniziare il weekend, e anche oggi scopriremo l’oroscopo di Paolo Fox direttamente dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri. Scopriamo la classifica dei segni zodiacali in vista dei prossimi tre giorni

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione non eccedete, Leone in contrasto, Ariete dubbi in amore

“Scorpione, due stelle, sabato e domenica due giornate in cui qualcosa potrebbe non funzionare o dovrete rimettere in riga una persona. Attenzione a non eccedere, si potrebbe creare qualche stravaganza inutile. Godetevi la vita senza recriminazioni. Due stelle per il Leone, contrasti potrebbero risalire la china. Le prossime due settimane dal punto di vista amoroso vanno gestite con attenzione, penso a chi è un po’ afflitto dal lavoro, ai figli nei rapporti con i genitori, cerchiamo di farci scivolare le cose addosso. Preoccupazioni per questione di soldi o altro. Ariete, 3 stelle. Oggi una piccola complicazione, il weekend scorre invece meglio. Non accettate scuse, dentro o fuori, siete diventati integerremi, ma conviene? Attenzione in amore ai dubbi, buone novità entro maggio per chi attende una soluzione legale”.

Oroscopo Paolo Fox, Toro nervosetto, Acquario effervescente, Gemelli aprite le braccia, Bilancia fase di revisione

“Toro, 3 stelle. Sabato e domenica un po’ nervosetti e agitati quindi fate tutto con molta calma. Se qualcuno cerca di attaccarvi rispondete a tono. Acquario, 4 stelle. Rimettete in discussione un sentimento, sabato e domenica sarete effervescenti. Mi metto nei panni di chi sta vivendo un amore con una persona che non si concede o vive in un’altra città… bisogna accendere una torcia su questi rapporti se no si vive nell’oscurità. Gemelli, sabato e domenica recuperate molto, impegnatevi nei sentimenti. Un rapporto che nasce in questi giorni potrebbe diventare qualcosa di più, aprite le braccia alle persone che amate. Bilancia, 4 stelle. Fase di revisione di alcuni rapporti ma bisogna ammettere di aver esagerato, e non costa nulla fare un passo indietro. Agli occhi degli altri potete sembrare troppo vulnerabili, periodo migliore per ritrovare equilibrio”.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine non vi intestardite, Pesci grandi emozioni, Cancro tensioni, Capricorno in amore, Sagittario buone emozioni

La classifica dei segni zodiacali dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 17 marzo 2023, si conclude così: “Vergine, non vi intestardite se vedete che le cose non funzionano, aspettate perchè i progetti saranno realizzabili da maggio perchè cambieranno riferimenti. Adesso precipitare gli eventi è sbagliato, precipitate invece una passionalità verso l’amore. Pesci, emozioni ad alti livelli e se qualcuno non è più adeguato lo spingerete fuori dalla vostra vita. Cancro, qualche piccola tensione da superare, nel weekend giornate molto intense: non si risolvono subito le cose del lavoro mentre l’amore può essere vissuto meglio. Capricorno, weekend da destinare all’amore soprattutto se avete lavorate troppo, avete bisogno di solidarietà. Sagittario, recupera nel weekend. Tra sabato e domenica buone emozioni e chiarimenti su questioni legali, burocratiche e carte da firmare, cose che vi tengono un po’ in ansia”.

