Nello studio di Domenica In arriva oggi l’Oroscopo Paolo Fox 2025 con il noto astrologo che per la gioia dei presenti e dei telespettatori ha raccontato il parere delle stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione in vista del nuovo anno.

OROSCOPO PAOLO FOX 2025: LEONE

Sarà un anno di un’importanza incredibile, amore e lavoro 5 stelle, fortuna 4. Ci sarà grande costruzione, sentite spesso l’esigenza di primeggiare ma in questo caso dovrete considerare attentamente tutte le occasioni che soprattutto in amore caratterizzeranno il periodo primaverile. Mercurio in ottimo aspetto ad aprile, insieme a Marte; ciò implica una spinta per chi lavora in maniera indipendente, con nuove proposte in arrivo. Siete spesso veementi e forti, quando ci sono previsioni importanti diventate caparbi e testardi; in questo caso il consiglio è affidarsi alla diplomazia, accettando ciò che c’è e ponderando la strada giusta. Tra luglio e agosto arriva anche il sole nel segno per ottenere ancora di più mentre Venere arriva a settembre; se cercate l’amore inizierete a testare dei rapporti interessati ma ciò che davvero riguarderà in maniera dominante il nuovo anno sarà la rivoluzione in ambito professionale. Voi siete tendenzialmente persone che amano tutti ma i dubbi dell’ultimo periodo saranno accompagnati da grande diffidenza, servono scelte oculate per prendere il giusto posto sia sul lavoro che in amore.

OROSCOPO PAOLO FOX 2025: VERGINE

Un anno con l’amore a 5 stelle, 4 per lavoro e fortuna. Si parte lavorando dai punti bassi, con una tendenza al rialzo a dispetto di una leggera demotivazione iniziale. Piccole tensioni sembrano proprio non trovare risposta, incertezze che riguarderanno soprattutto il lavoro. Dal punto di vista sentimentale quasi siete attratti proprio da persone che non sono in grado di darvi certezze. Non arriverà tutto e subito quest’anno, vivere nella nebbia non è facile per voi che siete abituati ai percorsi netti ma questa sarà una situazione che riguarderà principalmente la prima parte dell’anno. Da giugno in poi arrivano Giove e Saturno in ottimo aspetto; con settembre e ottobre che saranno mesi importanti anche per le relazioni d’amore. Ci sarà modo di recuperare qualcosa anche rispetto a quanto non siete riusciti ad ottenere nelle settimane precedenti.

OROSCOPO PAOLO FOX 2025: BILANCIA

Siete il segno dell’equilibrio: amore a 5 stelle, lavoro 4 e fortuna 3. Quest’anno qualcosa potrebbe offuscare la vostra mente e si parte dagli strascichi dell’anno in chiusura. Siete in una fase ancora interessante nel mondo del lavoro e vige la tenacia in amore; ad aprile una leggera opposizione potrebbe determinare una tensione da risolvere in casa, oppure un ex da dimenticare del tutto piuttosto che continuare a rimuginare. Importante il mese di luglio con Venere in buon aspetto e Giove che porta in dote ottime occasioni. C’è più forza, determinazione; se c’è una situazione buona non bisogna lasciarsela sfuggire al fine di evitare i tormenti che spesso derivano dal pentimento. In una determinata fase dell’anno può esserci qualcosa di importante da cogliere, rifiutarsi o avere paura è sbagliato; da settembre in poi quindi attenti alle esitazioni. Siete spesso alla ricerca di maggiore armonia, soprattutto con voi stessi; non amate le difficoltà ma vi piace l’avventura anche se quando sorgono i problemi vi dimostrate titubanti. Dunque, nell’estate del 2025 bisognerà accettare gli impegni e non fare i preziosi.

OROSCOPO PAOLO FOX 2025: SCORPIONE

Quasi totale assenza di pianeti contrari, 5 stelle per lavoro e amore mentre 4 per fortuna. Siete spesso molto profondi, non amate accontentarvi; spesso vi impantanate e ciò va a discapito di una vita leggera. Ci sarà qualcuno che dovrà tribolare, alle prese con le indecisioni; avrete però modo di contare su ottimi pianeti con situazioni importanti che interesseranno tanto la primavera quando l’estate. Ci sarà una condizione psicologica che vi porterà a superare il passato e vi dimostrerete più tonici nei confronti degli altri. L’andamento del cielo porterà via Giove in senso contrario visto nell’anno in corso; adesso dovete fare tutto ciò che vi piace, siete ispirati dal mondo e anche dai sogni. Nel mese di marzo, con il Sole attivo e Marte in buon aspetto, potrebbero arrivare delle intuizioni rivelatrici.