L’Oroscopo Paolo Fox 2025 prende forma nello studio di Mara Venier, oggi a Domenica In. Il noto astrologo, con un pubblico di volti noti a cercare di carpire i propositi del nuovo anno, ha offerto il racconto del parere delle stelle a proposito di quello che potrà essere il percorso dei prossimi mesi per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

OROSCOPO PAOLO FOX 2025: SAGITTARIO

Siete un segno che ama le conquiste, non soffrite la conflittualità del tempo che passa; il periodo iniziale del 2025 è buono soprattutto per una riflessione profonda su ciò che è stato. La fine dell’anno in corso ha portato risorse a metà; magari una prova non è andata nel migliore dei modi, oppure beghe dal punto di vista legale da risolvere con l’aiuto di esperti. La primavera è di attesa sul lavoro a differenza dell’amore che raggiungerà subito il top; un aspetto che riguarda le amicizie, così come i viaggi. Anche maggio sarà importante per le relazioni mentre dall’estate sarà Saturno a regalare qualcosa in più, soprattutto dal punto di vista professionale. Se un accordo è saltato o degli impegni faticosi hanno portato poco, dalla seconda parte dell’anno avrete modo di giovare delle soddisfazioni che già prima avreste meritato. Stabilità, costruzione; con un picco massimo nel mese di agosto per una tendenza al rialzo e stabile fino al mese di dicembre.

OROSCOPO PAOLO FOX 2025: CAPRICORNO

Siete un segno ambizioso, caparbio; verso fine anno vi piace osservare il bilancio di ciò che avete dato e fatto nel corso dei mesi. Il 2025 parte con 4 stelle in amore, 3 in fortuna. Questi aspetti vi portano ad essere selettivi nelle conoscenze, in amore; amate quasi la solitudine, siete bravi a stare per conto vostro anche per mesi in attesa dell’occasione giusta. Si prevede però un anno di grandi risorse, se cercate qualcosa di importante e dovreste forse aspettare la seconda parte dell’anno con Venere in buon aspetto a partire da giugno. Attenzione per le coppie in crisi; la primavera potrebbe rivelarsi strana dal punto di vista emotivo ma potrebbe esserci la possibilità di recuperare soprattutto in estate.

OROSCOPO PAOLO FOX 2025: ACQUARIO

Siete un segno da amare, 5 stelle in amore e lavoro e 4 per la fortuna; avete un modo diversificato di dare emozioni. Solidali, passionali e anche fisici; in qualche modo siete anche di riferimento per le altre persone e siete capaci di infondere grande coraggio. Rappresentate l’amicizia, difficilmente dite le cose solo per assecondare il giudizio altrui. Giove continua un transito fantastico con picco massimo a maggio; Oroscopo utile dalla seconda parte dell’anno ma soprattutto il cielo è utile per rivoluzionare la propria vita, soprattutto da febbraio con Mercurio nel segno. Siete il bastian contrario, controcorrente quasi sempre; abbiate il coraggio di assecondare le risorse della primavera.

OROSCOPO PAOLO FOX 2025: PESCI

Che anno questo 2024, una conclusione che vi porta alle stelle di questo 2025: 4 in amore, 5 sul lavoro e ancora 4 in fortuna. Giove nel segno darà un contributo soprattutto nella prima parte con alcune questioni da risolvere. Una fase iniziale del nuovo anno sarà però di maturazione; magari condita da alcune richieste in ambito professionale soprattutto se avete un’attività in proprio. Ci sono delle cose da far partire ma prima della fine di giugno si può iniziare ad accendere i motori con concretezza; servono le idee chiare. E’ importante sviluppare le grandi opportunità, sia in amore che sul lavoro; agosto sarà da spartiacque tra una prima parte dell’anno confusa e una seconda più chiara. Tutto dipenderà anche da ciò che fate, da quella che è la vostra condizione. Dovrete affrontare delle situazioni importanti da aprile e se avete iniziato un rapporto giocoso nella prima parte non sarà un impegno totale, da aprile potrebbe invece evolversi.