Non poteva mancare l’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox 2025 anche per quest’anno. Il noto astrologo a I Fatti Vostri ha svelato le sue previsioni per l’anno nuovo per tutti i 12 segni zodiacali, cosa accadrà? Quali saranno i segni più fortunati sul lavoro e quelli invece baciati da Cupido in amore? Vediamo di seguito nel dettaglio le previsioni del 2025 per i segni da Ariete a Vergine.

ARIETE: Inizia l’anno in maniera poderosa, vedete che già a febbraio dal punto di vista amoroso abbiamo un cielo di grande fervore Venere sarà nel segno fino a giugno e ciò vuol dire che l’amore sarà l’assoluto protagonista della prima parte dell’anno. Potrete programmare matrimoni e convivenze. Sul lavoro invece non mancheranno le contraddizioni, soprattutto nella seconda parte dell’anno e fino ad ottobre, quindi dovrete muovervi con calma e cautela. Mesi fortunati Maggio e Dicembre.

TORO: L’oroscopo Paolo Fox 2025 svela che per quanto riguarda l’amore giugno sarà un mese importante perché Venere in quel momento toccherà direttamente il vostro segno zodiacale, potrete ritrovare quella serenità e stabilità che da tempo ambite, l’estate sarà galeotta per matrimoni, convivenze e pensare ad un figlio. Per quanto riguarda il lavoro i primi mesi si parte un po’ in sordina ma poi si recupera da maggio grazie a Mercurio, l’autunno porterà cautele e revisioni con un ottobre un po’ sottotono.

GEMELLI: Grazie a Giove si parte alle grande con il lavoro soprattutto nei mesi di aprile, maggio e giugno, sarete operativi già da gennaio ma i frutti si avranno dopo alcuni mesi. L’amore e i sentimenti sono invece un capitolo a parte, Marzo è un mese che vi vede protagonisti. Venere sarà molto attiva a luglio. Quindi io dico ai cuori solitari di prenotare le vacanze in un luogo di incontro dove si vede gente in estate.

CANCRO: Il 2025 sarà un anno di rivoluzioni per voi, sul lavoro ci penserà Giove a scuotervi che entrerà nel segno a giugno e porterà cambiamenti nella seconda metà dell’anno. Il grande picco ci sarà ad ottobre, novembre e dicembre che sono i mesi più importanti. In amore, invece, il mese più fortunato è quello di agosto, perché Venere colpirà il vostro segno in maniera diretta, da Febbraio a Maggio sarà un po’ insidiosa mentre marzo sarà un mese particolare.

LEONE: L’oroscopo Paolo Fox 2025 svela che sarete veramente al TOP. La prima parte dell’anno sarà all’insegna di Giove mentre la seconda avrà un Saturno spettacolare. Il cielo dell’amore tra gennaio e maggio è ottimo e perfetto non solo per progettare, matrimoni, convivenze e figli ma anche per chiudere i rapporti che non funzionano.

VERGINE: Stando a quanto prevede l’oroscopo Paolo Fox 2025, lavoro e amore si sbloccano nell’ultima metà dell’anno, quando Saturno non sarà più opposto e Giove non sarà più ostile, per l’esattezza a partire dal 25 maggio, potrete attuare i progetti che avete rimandato ma anche fare chiarezza nel vostro cuore con i vostri sentimenti. Cielo molto interessante, per la fortuna direi soprattutto nell’ultima parte, perché agosto, settembre e ottobre sono i mesi più vivaci.