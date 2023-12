Oroscopo Paolo Fox 2024 segno per segno a I Fatti Vostri/ Acquario in crisi, anno importante per il Cancro

Paolo Fox oroscopo 2024 segno per segno: Ariete nessun pianeta contro, anno importante per il Cancro

Appuntamento speciale con l’oroscopo Paolo Fox 2024 nella puntata di oggi de I Fatti Vostri, mercoledì 27 dicembre. Il noto astrologo ha svelato cosa accadrà a tutti i segni nei prossimi dodici mesi concentrandosi soprattutto sull’amore e il lavoro rivelando anche quali saranno i mesi più fortunati.

Ariete, nessun pianeta contro anche se lui è sempre pronto a mettersi in gioco, punti fissi in amore mentre mese importanti per l’amore aprile e giugno. Per il lavoro utile la prima parte dell’anno. Picchi di fortuna a giugno.

Toro, hanno tanta voglia di iniziare o proseguire qualcosa di nuovo ma muovetevi entro primavera la seconda parte dell’anno avrà bisogno di qualche tutela in più soprattutto per le relazioni. Dal punto di vista sentimentale luglio potrebbe dare fastidioso

Gemelli, stando all’oroscopo Paolo Fox 2024 è importante in questo momento verificare la tenuta dei vostri accordi. Le relazioni più belle possono nascere in primavera mentre da giugno a luglio possono dare spazio a progetti. Autunno strano per il lavoro lasciando un’idea in favore di un’altra.

Cancro, anno importante per voi grazie a Giove e Saturno che dura fino al 2025. Tutto quello che fate è importante ma ci saranno delle scelte utili in amore. Le Stelle di maggio, giugno, luglio e agosto sono i mesi migliori. Cancellate gli aspetti negativi. Fortuna concentrata in questi mesi.

Leone, desiderio di liberarsi da qualche costrizione. Aprile mese importante per incontri e relazioni, a luglio Venere nel segno ma nella prima parte dell’anno cercate di non dire si o no. Attenzione ai soldi prima di Giugno ma dopo il cielo sarà ottimo per programmare. Fortuna a luglio, agosto e settembre.

L’oroscopo Paolo Fox 2024 continua con le previsioni degli altri segni dello zodiaco. Dando uno sguardo ai pianeti il noto astrologo ha rivelato quali segni saranno i più fortunati in amore e nel lavoro e soprattutto in quali mesi muoversi.

Vergine, analisi su ciò che tenere e cambiare, davanti a cambiamenti di vita quasi epocali. Voi che siete sempre quelli che aiutano gli altri all’inizio dell’anno potrete dire arrangiatevi. gennaio non promette bene ma entro maggio buon cielo sentimentale. Mesi importanti luglio ed agosto. Il lavoro migliore nella prima parte dell’anno.

Bilancia, È tempo di far sentire la sua voce. Anno senza pianeti contrari e nella seconda parte dell’anno non mancheranno le soddisfazioni, soprattutto a maggio, giugno e luglio. Per l’amore sarà un mese fantastico settembre con Venere nel segno mentre per il lavoro è molto interessante la seconda parte dell’anno.

Scorpione, purtroppo nella prima parte dell’anno hanno ancora Giove in sospeso e le coppie in crisi dovranno stare attente. Come svela l’oroscopo Paolo Fox 2024 chi è solo da Agosto potrà vivere una situazione speciale. Interessante per i sentimenti giugno, luglio e agosto. Per il lavoro picco massimo per fare accordi utili, maggio.

Sagittario, Fino ad aprile maggio stelle protette ma poi non fate il passo più lungo della gamba non è il caso dopo l’estate di lasciare il certo per l’incerto. In amore attenzione alle provocazioni, fino a maggio buone stelle. Per il lavoro mesi più difficili giugno, luglio e agosto.

Capricorno, Cielo entusiasmante con molti pianeti a favore. Le Stelle aiutano un buon recupero anche in amore per un matrimonio o una convivenza attenti però ai mesi centrali. Mese top per i sentimenti novembre. Il lavoro è tutto dalla vostra parte non mancheranno consensi ed avrete successo.

Acquario, secondo l’oroscopo Paolo Fox 2024 bisogna un po’ penare perché Giova all’inizio dell’anno sarà sottotono. Prima di maggio non si potranno tagliare certe situazioni noiose. I primi mesi dell’anno dovranno dare una sorta di grande luce per il futuro. In amore il meglio sarà nell’ultima parte dell’anno. Estate di tormenti e poi mesi di recupero. Nel lavoro la svolta ci sarà a giugno luglio.

Pesci, Cielo importante che porta ad una riscoperta dei sogni che avete chiuso nel cassetto. A febbraio molti pianeti a favore che vi aiuteranno. Da febbraio ad aprile mesi top per le relazione soprattutto per le persone sole. Per il lavoro fate il vostro gioco nella prima parte dell’anno perché la seconda non sarà così efficiente.

