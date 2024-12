Non poteva mancare l’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox 2025 anche per quest’anno. Il noto astrologo a I Fatti Vostri ha svelato le sue previsioni per l’anno nuovo per tutti i 12 segni zodiacali, cosa accadrà? Quali saranno i segni più fortunati sul lavoro e quelli invece baciati da Cupido in amore? Vediamo di seguito nel dettaglio le previsioni del 2025 per i segni da Bilancia a Pesci.

BILANCIA: Per il lavoro la situazione più bella sarà da gennaio a giugno, quando potrete rivalutare un accordo, finalmente tornare a lavorare, fare qualcosa che vi piace e c’è anche chi supererà un problema fisico. In amore giugno e luglio sono i mesi più fertili, bella stagione per i sentimenti, con qualche dubbio solo all’inizio, soprattutto se siete reduci da una separazione.

SCORPIONE: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox 2025 è un altro di quei segni che andrà forte nel prossimo, si parte bene con l’amore che avrà un ruolo importante fino a giugno, Venere vi verrà a trovare a novembre e quindi in qualche modo tutta la seconda parte dell’anno è migliore della prima e questo vale anche per il lavoro. La fortuna sarà con voi da luglio a dicembre.

SAGITTARIO: Che anno sarà il 2025? Dall’estate in poi si vola e dicembre sarà il mese più bello con Venere nel vostro spazio zodiacale, chi vuole sposarsi o convivere tra giugno e settembre avrà le stelle migliori. Nel lavoro ancora un po’ di frustrazione tra gennaio e marzo, probabile che alcuni accordi non siano pronti, mentre tra agosto e dicembre ci saranno le occasioni migliori.

CAPRICORNO: I sentimenti pregnano agosto e settembre, che sono i mesi più importanti, grazie soprattutto a Venere in aspetto buono, in trigono, quindi in qualche modo l’estate porterà un successo. Nel lavoro, invece, saranno essenziali i primi mesi con un cielo di spicco che vi porta poi a dei cambiamenti importanti da giugno in poi.

ACQUARIO: L’oroscopo Paolo Fox 2025 svela che sarà un importante almeno fino a giugno. Comunque poi anche se a giugno non ci sarà più l’aspetto buono di Giove arriverà Saturno, avremo un grande Plutone, in qualche modo questo cielo rivelerà che siete il segno che è pronto a sfidare se stesso e gli altri. La fortuna arriva soprattutto nel mese di aprile ed anche il periodo tra luglio e settembre.

PESCI: L’oroscopo 2025 prevede che sul lavoro vi prenderete delle belle soddisfazioni, mentre in amore, se siete single, se volete portare avanti una nuova relazione, l’autunno sarà Galeotto e chiuderete l’anno in grande stile perché novembre e dicembre sono mesi di riferimento anche per quanto riguarda il futuro. Come vedete un anno di crescita, e soprattutto di revisione.