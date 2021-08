Oroscopo Paolo Fox 3-4 agosto 2021/ Toro al top, Bilancia propositiva in amore

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 3-4 agosto luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox non va in vacanza e continua a proporre le sue previsioni dell’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, martedì 3 agosto, e per domani, mercoledì 4 agosto? Inizia una svolta per l’Ariete: la Luna è dalla vostra parte, la situazione lascia ben sperare. Potrebbe esserci qualche spesa per la casa. Giornata positiva per il Toro: è il momento di lasciarsi andare. Sul lavoro non perdete la calma e cercate di essere più indulgenti con i colleghi. Buone notizie in amore per i nati sotto il segno del Gemelli: la Luna è dalla vostra parte. Attenzione ai litigi con Acquario e Toro. Sul lavoro siete agitati, colpa di Marte che è contrario: evitate i litigi. Il Cancro deve rimandare le discussioni: aspettate che le stelle siano favorevoli per affrontare il partner. Sul lavoro per alcuni è un periodo di grandi cambiamenti. Giornata molto favorevole per il Leone, grazie alla Luna: è il periodo giusto per recuperare in amore. Sul lavoro Saturno sarà opposto e porterà con sé qualche indecisione. Giornata di grandi cambiamenti per la Vergine: i single devono mettersi in gioco. Per quanto riguarda il lavoro, la Luna è dissonante: fate attenzione.

Oroscopo Paolo Fox 2-3 agosto 2021/ Acquario nervoso, Toro sottotono

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Nella giornata di oggi, secondo l’oroscopo Paolo Fox, la Bilancia sarà molto propositiva in amore. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è migliorata: approfittatene! Giornata sottotono per lo Scorpione: Sole e Mercurio sono dissonanti e questo potrebbe portare qualche discussione di troppo. Anche sul lavoro non mancano motivi per discutere. Giornata complessa in amore per il Sagittario: se una storia è giunta al capolinea, meglio chiuderla per sempre. Per quanto riguarda il lavoro, dovete essere pazienti. Il Capricorno vuole lasciarsi andare alle emozioni: l’estate asseconderà questo desiderio. Sul piano economico non siete molto soddisfatti. La Luna oggi è dalla parte dell’Acquario e regala belle emozioni in amore. Sul lavoro, bisogna iniziare a progettare già d’adesso in vista dell’autunno. I Pesci devono evitare le discussioni in amore. Sul lavoro dovete rimboccarvi le mani per ottenere quello che volete.

