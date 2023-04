Oroscopo Paolo Fox, 5 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Ariete a…

E’ mercoledì 5 aprile 2023 e anche oggi, come di consueto, andremo a scoprire insieme l’oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo più quotato della tv si è accomodato come sempre al centro della piazza de I Fatti Vostri, regalando la sua classifica dei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox, Ariete fermatevi, Cancro pensieroso, Scorpione amareggiato

“Ariete, 2 stelle. Ci sono periodi in cui bisogna fermarsi un attimo e capire ciò che sta accadendo. Serve una pausa di riflessione anche se volete andare avanti sempre. Voi comunque sapete che siete vincenti e andate oltre delle contrarietà. Credo che siate molto diversi dall’anno scorso, adesso avete capito che dovete liberarvi di qualche peso. Cancro torna un po’ pensieroso. Siete in una situazione di interregno, fra una fase tosta e una in cui va meglio. State cambiando, ciò che vi dava fastidio un mese fa ora vi sta bene. Date tanto agli altri ma servono precauzioni in più. Da maggio cielo libero e maggiori novità ma non sono da escludere novità già dal 20 aprile. Scorpione, siete un po’ amareggiati? Verificate certe dicerie, sgomberate il campo da persone che non meritano attenzioni. Chi ha un accordo in scadenza o deve fare una scelta riguardante la casa è un po’ pensieroso, forse vorreste avere qualche amico in più che vi suggerisca meglio”.

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno affaticato, Bilancia su un’altalena, Leone polemiche inutili, Vergine opportunità di fare di più

“Capricorno, siete affaticati, esausti. Voi avete comunque capacità di non cambiare idea e per questo vi vogliono bene. Bilancia, siete su un’altalena, avete sensazioni diverse, emotivamente siete più coinvolti. Piano piano si arriva alla meta, siete a metà strada. Leone, vi accusano di essere invidiosi gli stessi invidiosi e questo avviene anche per altre situazioni. Vi devo quindi dare regione, spesso nascono polemiche inutili mentre voi vorreste andare avanti. Vergine, 4 stelle. Siete amanti del rigore. A marzo siete stati in centrifuga ciò che avete vissuto sembrava non avesse senso mentre adesso il tutto si è fermato e voi avete l’opportunità di fare qualcosa in più. Sentimenti aiutano”.

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario recupero emotivo, Acquario sotto pressione, Toro siete belli, Pesci ecco opportunità, Gemelli ottimo in amore

L’oroscopo di Paolo Fox del 5 aprile 2023 si chiude così: “Sagittario, 4 stelle. Voi avete sempre bisogno di fare, avete bisogno di un certo pubblico attorno. Recupero emotivo in questo weekend. Acquario, momenti di pressione e agitazione. State diventando più ragionevoli, vorreste cambiare delle cose, se c’è un accordo da sistemare meglio sottoscriverlo entro metà maggio. Toro, 5 stelle. Bellezza non si discute, potete fare grandi scelte. Recupero sentimentale. Pesci, ogni lasciata è persa. Se avete fatto scelte buone nel passato ora qualche opportunità. Gemelli, vivete le relazioni in maniera più intensa, se avete un nuovo amore tenetelo stretto anche se avete una storia che deve essere recuperata”.

