Luna in Toro un po’ storta ancora per Bilancia e Pesci, mentre l’Acquario va forte in amore. Cielo favorevole al lavoro per Sagittario e Capricorno. Scopriamo le novità per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 11 dicembre 2024: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: hai intrapreso una nuova strada positiva e quasi rivoluzionaria. La Luna è ancora storta domani: la settimana non è partita al meglio, ma ti darà grandi soddisfazioni in più nel fine settimana.

SCORPIONE: devi provare a essere meno rigido nei sentimenti. A prescindere dai torti e dalle ragioni, nelle coppie si registra un po’ di maretta che va risolta: cerca di trascorrere bene le feste! Natale e Capodanno avranno un bel cielo, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 11 dicembre 2024 .

SAGITTARIO: sei pieno di impegni e Mercurio nel tuo spazio zodiacale parla di contatti interessanti. Giove opposto ha portato delle valutazioni nei tuoi confronti che non ti sono piaciute e sei stato giudicato superficialmente, ma tu non ti fai influenzare e vai avanti.

CAPRICORNO: è un bel momento sia in amore sia sul lavoro. Sorprese inaspettate e persone care in arrivo al più presto.

ACQUARIO: l’amore torna protagonista così come tutte le situazioni che riguardano i sentimenti generali. I tuoi sogni possono essere realizzati.

PESCI: se devi chiarire qualcosa, parla prima del fine settimana e il cielo premia quelli più intraprendenti che vogliono mettersi in gioco in vista di un anno in arrivo che sarà molto positivo.