Bilancia e Scorpione sono più affaticati del solito, con questa Luna in Ariete che invece carica il Sagittario a molla. L’Acquario non si nasconde più in amore e i Pesci si liberano di un peso. Vediamo tutte le novità per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 10 dicembre 2024: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: quella in Ariete è una Luna un po’ stancante, ma si recupera dal 12, in particolare sul lavoro. In amore devi bandire la tua voglia di rivalsa verso un ex e se incontri qualcuno di importante e nasce un sentimento, evita di agire per i motivi sbagliati.

Oroscopo Paolo Fox di domani 9 dicembre 2024/ La Luna rafforza l'Ariete e la Vergine vive nell'incertezza

SCORPIONE: giornata un po’ fiacca a causa della Luna. In amore, devi chiarire ciò che davvero vuoi, per evitare sterili polemiche.

SAGITTARIO: ottimo cielo perché questa Luna ti regala una dose in più di energia. Avrai una grande capacità di azione e vorrai esprimere le tue idee apertamente. Il cielo premia i rapporti profondi, non solo in amore.

Oroscopo Paolo Fox di domani 9 dicembre 2024/ Lo Scorpione ha un diavolo per capello e il Sagittario spende

CAPRICORNO: domani vorrai chiuderti un po’ nel tuo guscio per programmare bene ciò che c’è da fare in vista del prossimo anno.

ACQUARIO: non puoi più giocare a nascondino, perché se un sentimento esiste, verrà fuori e se ti piace qualcuno esprimerai chiaramente le tue emozioni. Quest’apertura riguarda anche il lavoro: occasioni valide.

PESCI: queste giornate ti consentono di eliminare delle zavorre dalla tua vita. Se cerchi nuove opportunità le avrai e la fine del mese sarà ancora più propositiva, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox di domani 10 dicembre 2024.