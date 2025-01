Le finanze sono al centro dei pensieri della Bilancia e Mercurio aiuta il Capricorno a sistemare sempre questioni di soldi. È invece l’amore al centro dei pensieri di Acquario e Pesci. Vediamo i dettagli per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 11 gennaio 2025: i segni dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: è un momento che richiede una revisione dei conti per programmare meglio il futuro. Per i sentimenti domani è la giornata ideale per chiarire questioni in sospeso.

SCORPIONE: la Luna è in buon aspetto! Gennaio ti sta già dando molte occasioni da sfruttare: non essere critico su tutti, sarebbe un peccato con questo cielo.

SAGITTARIO: ci sono turbamenti interiori, forse dovuti a un sentimento di ingiustizia. Giove opposto potrebbe indicare che qualcuno non sia stato corretto nei tuoi confronti.

CAPRICORNO: Mercurio nel tuo spazio zodiacale ti consente di sistemare i conti. Quest’anno ti impegnerà molto soprattutto nella prima metà: carpe diem!

ACQUARIO: belli i sentimenti! Da febbraio saranno ancora più importanti. Le coppie consolidate portano avanti progetti importanti. Giove e Luna sono in ottima posizione e i lavoratori autonomi e coloro che lavorano con il pubblico sono favoriti, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 11 gennaio 2025.

PESCI: Venere ti regala delle belle sensazioni, ma forse anche qualche turbamento. Basta pensare al passato, perché l’amore è presente nella tua vita! Sappiamo che dicembre non è stato un mese facile, ma il futuro promette più serenità. Se sei interessato a una persona, non essere timido, mentre le coppie fanno progetti.

