Non c’è pace per il Sagittario che in questo periodo ha a che fare con il suo più acerrimo nemico: la noia. Le relazioni interpersonali sono invece ottime per Scorpione e Capricorno, in tutti gli ambiti, mentre l’Acquario domani ha una Luna che dà energia. Vediamo le indicazioni per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 9 gennaio 2025/ La Bilancia è distratta, il Sagittario è furioso e i Pesci...

Oroscopo Paolo Fox di domani 10 gennaio 2025: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: con Mercurio stai rivedendo le finanze e forse devi organizzare degli eventi per il futuro prossimo. I single non dovrebbero lasciare che le delusioni passate influenzino la vita amorosa.

SCORPIONE: è un ottimo mese per i rapporti interpersonali in genere. Sii ottimista e propositivo! Solo domani stai attento a quello che dici, specialmente con i segni del Leone e dell’Acquario.

Oroscopo Paolo Fox di domani 9 gennaio 2025/ La Luna regala chiarezza mentale a Toro e Vergine

SAGITTARIO: ciò che fai in questa settimana ti serve per raggiungere una maggiore tranquillità, tuttavia da giugno ci sono state delle trasformazioni, spesso non volute, oppure una sfida non ha sortito la vittoria che speravi. In questo momento senti di non avere stimoli e se ti annoi è finita, sopratutto in amore.

CAPRICORNO: amore in primo piano e chi ha una bella storia in piedi fa progetti. Mercurio in ottimo aspetto nel tuo segno è favorevole a qualunque tipo di incontro, che sia di lavoro o amoroso è indifferente. È anche il momento giusto per ricucire rapporti.

ACQUARIO: Luna e Giove sono favorevoli e ti consentono di ripartire alla grande, anche se hai moltissime cose da fare e non è facile far fronte a tutto.

Oroscopo Paolo Fox di domani 8 gennaio 2025/ Revisioni dei conti per l'Ariete, i Gemelli si leccano le ferite

PESCI: il mese ti consente di guadagnare emozioni piacevoli e l’Oroscopo Paolo Fox di domani 10 gennaio 2025 invita chi è single a non perdere tempo! Potresti incontrare una persona che potrebbe darti delle dritte interessanti.