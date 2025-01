Questo cielo del weekend preannuncia eventi per le coppie che si amano dell’Ariete, del Leone e del Toro, mentre l’amore è un po’ critico per i Gemelli. Tutti i dettagli per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 11 gennaio 2025: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: sei super energico e, in vista di Venere in arrivo da febbraio, hai l’opportunità di mostrare la tua verve. Potresti fare un incontro intrigante o tornare un sentimento e questo 2025 porterà progetti per le relazioni solide.

TORO: nei sentimenti sei in cerca di conferme, ma ora sei in grado di comprendere ciò che non ve bene per te. Sei comunque protetto da queste stelle se vuoi fare delle scelte per la coppia.

GEMELLI: nelle relazioni servono chiarimenti. Tra il 4 e il 5 c’è stata molta agitazione e devi recuperare tranquillità. Molti progetti si sbloccheranno a febbraio, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 11 gennaio 2024.

CANCRO: il weekend si rivelerà molto passionale. Di recente ci sono state delle diatribe con qualcuno: dimenticale!

LEONE: stai impiegando molto tempo per fare le cose e ci sono persone intorno a te che ti stanno sottoponendo a tensioni. Belle le stelle per l’amore, sopratutto per chi desidera un figlio.

VERGINE: la tua mente è un vulcano in eruzione, ma in questo momento è come se non potessi fare più di tanto.Stai affrontando un periodo di revisioni come se dovessi prendere confidenza con un nuovo modo di vivere. Polemiche con collaboratori ed entourage lavorativo.