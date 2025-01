Il cielo che anticipa il weekend è ambivalente a seconda che si tratti di amore o lavoro. Toro e Cancro sono esaltati da una Venere ottima, ma quest’ultimo patisce ritardi sul lavoro causati da Mercurio. Stessa sorte tocca all’Ariete che a breve avrà il pianeta dell’amore nel segno, ma è sottoposto a una revisione dei conti. Di seguito, i dettagli dei primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 10 gennaio 2025/ Scorpione e Capricorno brillano nei rapporti con gli altri

Oroscopo Paolo Fox di domani 10 gennaio 2025: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: il consiglio ai single è di cominciare a guardarsi attorno, perché il 4 di febbraio Venere entrerà nello spazio zodiacale del segno. Hai un mese di tempo per organizzarti! Le stelle sono favorevoli naturalmente anche per chi ha già una bella storia d’amore.

Oroscopo Paolo Fox di domani 9 gennaio 2025/ La Bilancia è distratta, il Sagittario è furioso e i Pesci...

TORO: con Venere in buon aspetto sei molto più sicuro di te. Il 2024 ha comportato tanta fatica, ma ti ha consentito di troncare tante relazioni e situazioni che non funzionavano più. Libero da pesi inutili, puoi proseguire con una rinnovata serenità.

GEMELLI: è un periodo in cui sei ipercritico in amore, perché non sei più disposto ad avere delusioni e se la tua relazione non è chiara, esigi maggiore trasparenza. Il cielo è molto favorevole per le nuove idee.

CANCRO: lavoro e amore hanno due cieli differenti. Il primo può essere soggetto a ritardi, con Mercurio dissonante, oppure alcune attività gestite recentemente non hanno restituito la soddisfazione che cercavi. Avrai modo di rivalerti! Il secondo è ottimo e le giornate sono ideali per avvicinare chi ti intriga.

Oroscopo Paolo Fox di domani 9 gennaio 2025/ La Luna regala chiarezza mentale a Toro e Vergine

LEONE: ci sono scontri, arrabbiature e polveroni che si sono alzati nelle ultime ore. Può succedere se sei agitato, perché il tuo non è certo un segno che lascia correre, tuttavia un po’ più di tolleranza è necessaria. Domani le relazioni sono un po’ a rischio, mette in guardia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 10 gennaio 2025.

VERGINE: il cielo non è ancora bello come sarà al termine della primavera, perché ci sono alcuni momenti tesi da affrontare. Vivere alla giornata non ti piace, ma per ora è obbligatorio per evitare ulteriori complicazioni. In particolar modo, un occhio di riguardo lo richiede l’amore: da un po’ di tempo hai la testa altrove.