La nuova Venere in Capricorno favorisce un po’ tutti i segni di questa tornata, tranne i Pesci che rimetteranno tutto in discussione, soprattutto con anche la Luna nel segno. La Bilancia si rimette in gioco. Scopriamo le novità per gli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 11 novembre 2024: dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: Venere, Mercurio e Marte sono favorevoli. Finalmente il nuovo transito di quest’ultimo dovrebbe darti più forza e fortuna se non sei stato bene. Nei sentimenti vale tutto: anche le avventure fanno bene, perché ti liberano da tristi trascorsi.

SCORPIONE: Luna, Sole e Saturno sono favorevoli alle nuove iniziative. Nella professione sei un po’ nervoso con Marte dissonante (soprattutto per i nativi della fine di ottobre), tuttavia puoi procedere al meglio, soprattutto con il nuovo transito di Venere che partirà dall’Oroscopo Paolo Fox di domani 11 novembre 2024.

SAGITTARIO: sei molto bravo ad adattarti a ogni situazione. Con Mercurio e Venere a favore l’amore vale di più. Stai solo attento al tuo benessere: meglio non esagerare con gli sforzi e stai attento alle distrazioni.

CAPRICORNO: il consiglio è di impegnarti al massimo, perché hai grandi possibilità. Da domani ci sarà Venere nel tuo segno e l’amore sarà protagonista.

ACQUARIO: belle emozioni e potresti ritrovare un amore perduto. Gli incontri sono molto interessanti.

PESCI: la tua emotività è accentuata dalla Luna, per cui evita di non metterti contro chi, secondo te, in questo momento è una sorta di avversario. L’amore è da revisionare.

