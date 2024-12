Grande ripresa nel lavoro per il Toro, i Gemelli sono creativi e il Cancro deve recuperare l’amore. Oggi la Luna è in Toro e l’Ariete deve cercare di essere più diplomatico. Vediamo il dettaglio dei primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 12 dicembre 2024: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: il consiglio è di mettere in pratica un po’ di self control, altrimenti potresti sbandare in situazioni o discussioni. Da un po’ di tempo non hai filtri e dici pane al pane quello che pensi, tuttavia il rischio è di dimenticare la diplomazia e di provocare guai.

TORO: bella la Luna e il cielo è positivo per il lavoro. A breve prenderai decisioni importanti e soprattutto chi ha un’azienda dovrà fare delle scelte che riguardano l’assetto societario o i dipendenti. In amore, queste stelle non brillano molto.

GEMELLI: ci sono idee vincenti e anche colpi di genio. Venere positiva, insieme a Giove, ti regalano punti in più e la tua creatività è al top.

CANCRO: in vista di un 2025 molto importante, è l’amore che ti sta alle costole. Devi recuperare sensazioni positive dentro di te e gennaio potrà addirittura riservarti colpi di fulmine e sensazioni esplosive, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox di domani 12 dicembre 2024.

LEONE: non riesci a tenere a freno la lingua, in questo periodo, causando notevoli sconquassi intorno a te, soprattutto se hai avuto rapporti problematici in passato. Tuttavia è molto positiva la situazione, perché puoi liberarti da zavorre che non ti consentivano di avanzare e diventare finalmente protagonista. Forse, in amore, ti aspettavi più entusiasmo.

VERGINE: c’è molta incertezza sul lavoro e non sai ancora cosa farai il prossimo anno con l’arrivo della primavera. Il fatto è che al momento non c’è grande possibilità di agire e il consiglio è quello di osservare e di tenere a freno emozioni negative.