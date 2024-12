Alcune anticipazioni per le feste e per il 2025: il Cancro avrà un anno importante, così come i Gemelli. Il Leone è già forte adesso e la Vergne si riprenderà dopo la Befana. Di seguito, i dettagli per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 11 dicembre 2024: i segni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: nuove avventure ed emozioni aggiuntive. Nascono cose importanti in questo momento e il cielo è così energico che il consiglio è addirittura di cercare di regolarti, perché anche con le parole hai perso le inibizioni! Se qualcosa non ti va più a genio, non avrai peli sulla lingua.

TORO: un po’ di attenzione è necessaria in amore, a maggior ragione se c’è una persona che ti piace. A causa delle esperienze passate sei diventato ipercritico e puntiglioso e non vuoi rivivere situazioni che ti hanno ferito, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 11 dicembre 2024.

GEMELLI: sei già in piena ripartenza verso un 2025 molto interessante e in questi giorni potresti anche innamorarti. Per questo Natale potresti ricevere un bel regalo! Il momento è d’oro.

CANCRO: Marte nel segno è stato pesante dal punto di vista fisico ed è possibile che ti stia uscendo da un periodo stressante. Hai avuto un bel da fare per persone della cerchia familiare o comunque vicine a te. Il prossimo sarà un anno che porterà molti vantaggi con Giove che tra poco arriverà nel tuo segno.

LEONE: sono molti i transiti planetari che ti favoriscono. Marte nel segno e Mercurio in buon aspetto ti rendono molto combattivo e nessuno può fermarti o metterti delle condizioni. Ecco perché è probabile che recentemente tu abbia preso decisioni drastiche che hanno causato anche delle reazioni negative nei tuoi confronti. Non è escluso che qualche nativo se ne vada sbattendo la porta.

VERGINE: Luna positiva che può aiutarti a riprendere il bandolo di una matassa complessa da gestire. Ci sono molte incertezze e navighi a vista in questo periodo: non è ancora giunto il momento di chiudere una partita, ma dopo la prima settimana di gennaio 2025 potrai cominciare a vedere grandi miglioramenti. L’amore è ottimo!