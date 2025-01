Migliorano Leone e Vergine: questo weekend regala più soddisfazioni rispetto alla settimana appena trascorsa. Ariete e Cancro devono vedersela con la quadratura di Mercurio che provoca difficoltà nel campo del lavoro e delle finanze. Vediamo il dettaglio dei primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 12 gennaio 2025: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: è vero, il denaro non è mai abbastanza, se in più ci si mete Mercurio in aspetto di quadratura, allora si salvi chi può. Se il lato sentimentale non va, attendi febbraio, perché con Venere nel segno l’amore sarà appagante, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 12 gennaio 2025.

TORO: ci sono problematiche da risolvere nell’ambito del lavoro con collaboratori, ma le prossime settimane potranno portare nuovi accordi e soluzioni. L’amore torna in auge!

GEMELLI: la Luna nel segno ti ha dato speranze in più. Domani non ci sarà più, ma i progetti che hai in mente potrai svilupparli in primavera con persone giuste che ti supportano. Da febbraio anche l’amore vedrà un’ottima ripresa: ritorni di fiamma in vista!

CANCRO: la domenica porta la Luna nel tuo segno, per cui va meglio rispetto a ieri, giornata in cui potresti anche aver bisticciato, con Mercurio opposto. Il pianeta parla anche di rotture e cambiamenti sul lavoro: consolati con l’amore, che va decisamente meglio!

LEONE: il weekend è più favorevole rispetto alla metà della settimana (mercoledì e giovedì in particolare). Il cielo protegge l’amore: chi ga una bella relazione potrà viverla al meglio, ma sono premiati soprattutto i single.

VERGINE: non sei ancora completamente fuori dalle tempeste recenti, ma potresti ricevere delle soddisfazioni. Per esempio, un “nemico” che sembrava invincibile, in realtà ti stai rendendo conto che non lo è oppure puoi ricevere notizie che ti hanno regalato un po’ di ottimismo.

