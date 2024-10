La Luna nel segno si aggiunge a una serie di pianeti già molto favorevoli per l’Acquario che è il vincitore di questo gruppo. Bene la Bilancia che ottiene belle vittorie, mentre il Capricorno è in fase di riflessione. Vediamo gli ultimi sei segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 12 ottobre 2024: le indicazioni dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: un cielo importante e determinante per il tuo futuro. Successi piccoli e grandi, anche se Marte può portare a degli scontri soprattutto con chi fa parte del passato, come un ex.

SCORPIONE: continua a sfruttare Venere in transito nel tuo spazio zodiacale che può essere foriera di buone idee anche sul lavoro, in particolare per i creativi e gli imprenditori. C’è un po’ di agitazione e te la prendi con chi ritieni non sia stato corretto con te.

SAGITTARIO: quando ci sono problemi, la tua tendenza è andartene. Il suggerimento è quello di prendersi un po’ di tempo per sé stessi per cambiare aria e svagare la mente. Dal 17 Venere sarà nel tuo segno e porterà ottime novità.

CAPRICORNO: è un momento in cui preferisci isolarti per fare il punto della situazione. Sul lavoro ci sono un po’ di difficoltà, ma avrai un quadro più chiaro dal 22.

ACQUARIO: Venere e Giove sono favorevoli e domani la Luna è ancora nel segno: non ti ferma nessuno! È un bellissimo cielo per l’amore e lo sarà ancora di più dal 17, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 12 ottobre 2024.

PESCI: il weekend è importante, tuttavia non cadere in malinconie legate al passato più recente, a problematiche che ci sono state la scorsa estate. Vai avanti e riguadagna autostima.

