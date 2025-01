Luna in Cancro in quest’apertura di settimana. Scorpione e Pesci sono i più favoriti, mentre l’Acquario è molto sicuro in amore. Il Capricorno, invece, vorrebbe mandare tutto all’aria. Vediamo il dettaglio degli ultimi sei segni zodiacali.

BILANCIA: devi affrontare qualche difficoltà personale o economica, ma sono le relazioni in generale ad aver bisogno di una revisione. Diversi incontri non sono stati granché e attenzione perché febbraio, se ci sono controversie, non ti renderà più tollerante.

SCORPIONE: più trascorrono le giornate e più recuperi energie. Domani, con Luna e Venere a favore, potresti avere idee brillanti e potresti fare sogni premonitori.

SAGITTARIO: molte le diatribe da affrontare e anche le ingiustizie. Nel lavoro non hai ottenuto tutto quello che volevi, ma ti sei dato da fare e le cose andranno meglio. Ritardi in vista.

CAPRICORNO: la Luna in opposizione ti spingerebbe a buttare tutto all’aria, ma poi dato che sei responsabile, tiri avanti ugualmente. L’Oroscopo Paolo Fox di domani 13 gennaio 2025 anticipa che tra maggio e giugno dovrai fare delle scelte e manterrai solo quello per cui ne vale la pena.

ACQUARIO: il tuo è un segno anticonformista, ma in questa fase, se sei davvero innamorato, potresti decidere di ufficializzare una storia. Se finora non è stato molto disponibile, tornerà sui suoi passi. Hai il desiderio di sicurezza e certezza.

PESCI: Stando all’Oroscopo Paolo Fox di domani questo primo mese dell’anno vede rifiorire il lavoro e i sentimenti. Se gli ultimi due mesi sono stati pesanti, adesso puoi davvero sperare in qualcosa di importante ed edificante per il tuo futuro.

