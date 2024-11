Questa Venere fa discutere il Sagittario, mentre esalta il Capricorno e l’Acquario. I Pesci devoo stare attenti ad alcuni segni, mentre lo Scorpione è in ripresa. Scopriamo le novità per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 13 novembre 2024: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: Venere in opposizione fa riemergere amarezze del passato, soprattutto se ci sono ex con cui devi avere a che fare. Sei più carico di responsabilità, ma devi andare avanti. Marte non più opposto ti darà la forza di recuperare energie e anche chi è stato male potrà riprendersi bene, trovando magari delle cure giuste che saranno risolutive.

Oroscopo Paolo Fox di domani 12 novembre 2024/ Venere accende la passione per Toro e Vergine, ma il Cancro...

SCORPIONE: lentamente il cielo si rischiara. Potresti vivere delle belle emozioni in famiglia. Sono giornate di recupero dopo una settimana, la scorsa, piuttosto pesante che ti ha anche spossato parecchio. Venere da lunedì è nuovamente favorevole e l’amore può tornare in auge! Hai una bella energia con la Luna favorevole.

Oroscopo Paolo Fox di domani 12 novembre 2024/ La Bilancia è malinconica, distanze in amore per il Sagittario

SAGITTARIO: Venere potrebbe mettere in discussioni relazioni che non funzionano da tempo. La tua schiettezza è lodevole, tuttavia chi parla troppo chiaro spesso si inimica qualcuno. La Luna ti rende raggiante e sosterrà Mercurio nel tuo segno che, insieme alla buona posizione di Marte, ti regaleranno energia extra che, per qualcuno, sarà persino straripante.

CAPRICORNO: la Luna opposta segnala un piccolo calo che, con Marte in opposizione per lungo tempo, potrebbe fiaccarti ulteriormente. Venere nel segno dice stop alle “minestre riscaldate”, perché non sei disposto a tornare sui tuoi passi se chi dice di voler cambiare poi non lo fa mai. Grandi opportunità per i single!

Oroscopo Paolo Fox di domani 11 novembre 2024/ Nuova Venere e nuovi amori: Scorpione e Acquario top

ACQUARIO: fai il pieno di pianeti favorevoli! Giove e Mercurio ti spingono a portare avanti le tue idee innovative: è faticoso perché sono sempre molto originali, ma questo cielo premia i pionieri. L’amore è molto favorito e gli incontri che fai adesso potrebbero rivelarsi anche galeotti entro dicembre. Le coppie che si amano potrebbero voler fare passi importanti e l’Oroscopo Paolo Fox di domani 13 novembre 2024 anticipa che la prima parte del 2025 sarà molto interessante per te.

PESCI: attenzione alle emozioni negative, come la gelosia che può diventare corrosiva. Con Ariete, Cancro e Bilancia i rapporti sono tesi perché questi segni potrebbero scaricarti le loro tensioni addosso. Giove in opposizione ti chiede di modificare qualcosa nel lavoro, ma forse anche nei rapporti in generale: attenzione a far sì che gli altri non si approfittino troppo della tua disponibilità.