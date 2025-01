Scopriamo cosa riserva il cielo alla seconda metà dello zodiaco: la Bilancia è molto stanca e domani anche l’Acquario è meglio non si affatichi troppo, causa Luna opposta. Lo Scorpione e i Pesci mietono successi e il cuore batte forte.

Oroscopo Paolo Fox di domani 15 gennaio 2025: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: tanta fatica, dalla fine dell’anno scorso, ed è fondamentale recuperare il benessere. Le storie che nascono per ripicca hanno vita breve. Occhio agli ex!

SCORPIONE: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani i sentimenti del cuore sono già super amplificati, ma è solo l’inizio di un anno che ti regalerà molta soddisfazione. Chi ha un’attività in proprio è particolarmente favorito. Domani si può rafforzare un rapporto.

SAGITTARIO: Giove in opposizione non ha il potere di fermare il tuo lavoro, ma potrebbe aver portato delle amarezze, perché avresti voluto un po’ di più. Cancella la delusione e il tuo proverbiale ottimismo ti farà procedere bene.

CAPRICORNO: l’amore a febbraio, marzo e aprile, ti farà tirare le somme e imporre un aut aut. Ad ogni modo, vorrai farti sentire, prevede l’Oroscopo Paolo Fox di domani 15 gennaio 2025.

ACQUARIO: la Luna opposta ti chiede di non esagerare e non stancarti in modo eccessivo. Sul lavoro è importante valutare una nuova strategia, perché Mercurio sta per arrivare nel tuo spazio zodiacale.

PESCI: usala a tuo favore questa Venere nel tuo segno e se il passato è pesante, liberati da inutili zavorre. I primi benefici rispetto a fine 2024 si possono già intravedere: collaborazioni e occasioni. Devi forse programmare il futuro da giugno in avanti, ma hai tutto il tempo per farlo.

