L’oroscopo settimanale dal 13 al 19 gennaio 2025 svela cosa dicono le Stelle per tutti i 12 segni dello Zodiaco soprattutto sull’amore. Alcuni segno dovranno ritrovare l’alchimia di coppia mentre i single di altri segni potranno fare nuovi e interessanti incontri con alcuni ci saranno delle particolari affinità con alcuni e meno con altri. Dopo il quadro generale, vediamo nel dettaglio le previsioni della settimana per i segni da Bilancia a Pesci tratte dalle GazzettaDelSud.

Oroscopo settimanale dal 13 al 19 gennaio 2025: amore in vista per Bilancia

BILANCIA: Settima cruciale per rinforzare i legami, i single vedranno la loro strada illuminata dalle Stelle verso incontri significativi e promettenti magari con segni d’acqua come Cancro e Pesci mentre con Toro possibilità di instaurare un rapporto solido.

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale 13-19 gennaio 2025, i single prima di buttarsi in qualche relazione dovrebbero ritrovare la sicurezza interiore e prepararsi all’amore dopo magari con un Pesci, Vergine o Gemelli, chi è in coppia può rendere il suo rapporto ancora più profondo.

SAGITTARIO: Grazie a Venere, Giove e Marte sarà una settimana di grande entusiasmo, emozioni e cambiamenti, incontri emozionanti per i single mentre chi è in coppia può riscoprire la passione e la complicità con il partner ed il consiglio è quello di fare una sorpresa romantica.

Previsioni ultimi segni: oroscopo settimanale 13-19 gennaio 2025 sull’amore

CAPRICORNO: Settimana all’insegna delle opportunità, i single avranno modo di riflettere su cosa vogliono e desiderano in una relazione, incontri causali potrebbero rivelarsi qualcosa di più importante, compatibilità con Pesci e Vergine mentre con Gemelli potresti farti travolgere. Le coppie si rinforzano.

ACQUARIO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale 13-19 gennaio 2025, i single del segno potrebbero essere attratti da persone misteriose e affascinanti incontrate magari in contesti culturali, chi è in coppia non deve temere le possibili tensioni. Gemelli e Bilancia sono incontri che prevedono stimoli e sintonia ma anche con Scorpione l’intesa è forte.

PESCI: Settimana all’insegna di un nuovo slancio, avrai voglia di uscire e conoscere gente e le compatibilità crescono con Scorpione, Toro e Leone. Per chi è in coppia le Stelle favoriscono i momenti di dolcezza con i piccoli gesti d’affetto che fanno la differenza.