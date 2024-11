Luna in Toro ed è ottimo l’amore per questo segno che avrà una bella ripresa nel 2025, invece l’Ariete domani affronta qualche controversia sentimentale. Sempre valido il cielo del Leone che ha grandi progetti. Di seguito, i dettagli dei primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 15 novembre 2024: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: il lavoro brilla sotto i riflettori di queste stelle, tuttavia c’è agitazione nei sentimenti, in famiglia o con il partner e devi cercare di fare un po’ da paciere evitando discussioni.

TORO: sono molto promettenti le relazioni amorose che nascono sotto questo cielo e non è escluso che ci sia chi si dichiari ufficialmente dopo aver celato un sentimento per lungo tempo. Nel 2025 ci sarà una vera e propria rinascita, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox di domani 15 novembre 2024.

GEMELLI: stai affrontando un periodo di prove. Giove ti porta il successo, ma devi cambiare strategie e rinnovarti, facendo attenzione a chi hai attorno.

CANCRO: c’è una bella ripresa domani. I sentimenti sono un punto interrogativo perché forse c’è chi non ti dice tutta la verità oppure il tempo per stare insieme manca.

LEONE: il futuro porta ottime stelle, ma le imprese più importanti vanno programmate fin da adesso che hai Marte e Mercurio in posizione ottima.

VERGINE: ci sono conti da revisionare. Con Mercurio opposto il lavoro è pesante e vorresti qualche certezza in più. Non affaticarti troppo e concedi più tempo ai sentimenti: cogli l’occasione per fare confidenze a una persona piacevole.