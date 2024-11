L’Ariete fa il pieno di pianeti a favore e il Toro, con la Luna nel segno, è più innamorato che mai. La Vergine spende e spande anche non volendo. Di seguito, le novità per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 14 novembre 2024: le previsioni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: con Marte, Giove e Mercurio favorevoli sei davvero carico e determinato. Sei arrivato fin qui molto affaticato, hai operato anche tagli, rivisitazioni e trasformazioni, ma adesso si inaugura un bel periodo per il lavoro. L’amore è una nota dolente, ci sono un po’ di distanze.

TORO: domani ci sarà la luna nel segno e sei già baciato da una Venere amica che ti rende pronto a dichiarare il tuo amore a qualcuno. L’Oroscopo Paolo Fox di domani 14 novembre 2024 ti anticipa che il 2025 sarà un anno che potrà significare una rinascita e ci saranno soddisfazioni.

GEMELLI: attenzione agli avversari occulti, perché Giove ti supporta e averlo nel segno segnala la vittoria, ma non tutti sono d’accordo con te. Qualcuno ha drasticamente cambiato la propria vita e adesso ci sono le conseguenze. Può essere difficile, ma è importante che tu porti le tue idee avanti a ogni costo anche se c’è uno scotto da pagare.

CANCRO: in amore, con Venere opposta, hai da recriminare qualcosa e altri nativi del segno hanno deciso di non avere nulla a che fare con l’amore in questo periodo. L’anno prossimo arriverà Giove nel tuo segno e sul lavoro avrai conferme di ciò che stai facendo ora.

LEONE: Mercurio in buon aspetto ti dà una motivazione in più e Marte nel segno ti dà grinta e forza. Illuminazioni e idee ottime.

VERGINE: Mercurio e Giove in aspetto dissonante possono significare spese eccessive per la famiglia. Anche i giovanissimi potrebbero spendere per trasferimenti o cambiamenti. L’amore torna in auge!

