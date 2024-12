Cominciamo ad avere informazioni sul 2025: Cancro protagonista, con Giove nel segno, ma ora deve lavorare sott’acqua. La Vergine vedrà l’alba e il Leone ruggisce più che mai. Vediamo come inizia la settimana per i primi sei segni.

Oroscopo Paolo Fox di domani 16 dicembre 2024: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: novità complesse, stanchezza e frenesia. È un oroscopo decisivo e importante, ma se prendi tutto di petto e non poni a freno la lingua, il rischio è di non farti comprendere.

TORO: stai “ristrutturando” l’ambito amoroso. Nel 2025 avrai già delle risposte, ma questo mese dice che ci sono ancora delle sfide da affrontare, segnala l’Oroscopo Paolo Fox di domani 16 dicembre 2024.

GEMELLI: Giove ti permette di portare a termine dei bei progetti. Ci sono novità sorprendenti per il 2025 e puoi già pensare a nuovi obiettivi da perseguire. Alla fine dell’anno si tirano le somme e il tuo nuovo traguardo potrebbe essere qualcosa di nuovo.

CANCRO: ci sono sei mesi di tempo per trasformare la tua esistenza. Nella seconda parte del 2025 potrai avere riscontri concreti che però saranno possibili se preparerai il terreno nella prima. Sii pronto all’amore già da adesso.

LEONE: recentemente non sei molto diplomatico per cui è possibile che tu sia stato particolarmente irruente a causa di Marte nel tuo segno. Tuttavia, il cielo è molto favorevole: è probabile che però tu stia facendo tabula rasa di gente che non vuoi più intorno.

VERGINE: lentamente vai verso qualcosa di concreto e verso una realtà stabile. Gli ultimi mesi, nel lavoro, hanno visto molti dubbi e marce indietro. A Natale le stelle saranno con te: non essere troppo tormentato! Il 2025 ti porterà lentamente nuovi equilibri.

