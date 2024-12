In questa domenica il Leone ha un diavolo per capello, mentre i Gemelli sono determinati a trovare l’amore. La Vergine è ancora in sofferenza, soprattutto a causa della Luna e di Mercurio. Di seguito, le previsioni per la prima metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 15 dicembre 2024: i segni zodiacali dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: sei molto indipendente, dici e fai quello che vuoi. Speriamo tu abbia una bella idea da portare avanti, altrimenti il lato negativo potrebbe essere dire troppo e fare troppo e, come sappiamo, il troppo stroppia.

TORO: ci sono tante cose da fare e affrontare. Le relazioni amorose ti chiedono un po’ più di dedizione e onestà. Sul lavoro serve una revisione che riguarda gli aspetti societari e le collaborazioni.

GEMELLI: domani c’è ancora la Luna nel segno e sei molto predisposto all’amore, anche grazie a Venere in buon aspetto. Tutto è pronto per vivere una relazione soddisfacente e le nuove conoscenze sono molto intriganti, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 15 dicembre 2024.

CANCRO: sei pronto a fronteggiare qualunque critica e le tue azioni sono basate sulla concretezza. Via via che ci dirigiamo verso il 2025 sarà sempre meglio con Giove nel tuo spazio zodiacale. Domani potresti già portarti avanti per impostare la nuova settimana.

LEONE: Venere in opposizione e Marte nel segno ti rendono molto collerico e, soprattutto in amore, sei ipercritico. Stai attento alle parole di troppo perché in generale l’oroscopo è sempre positivo, ma il rischio di perdere la pazienza è elevato.

VERGINE: Mercurio e Luna sono in opposizione e questa è una domenica che causa un po’ difficoltà. Se lavori, potresti essere un po’ agitato, se sei in casa, non riesci a far fronte a tutte le cose da fare: evita discussioni.

