C’è una ripresa notevole del Sagittario che ha un cielo molto favorevole ai sentimenti. Un po’ contrariato l’Acquario ancora con la Luna opposta, mentre il Capricorno domani ha le idee più chiare. Scopriamo tutte le previsioni per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 16 gennaio 2025: le novità dal cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: la cosa più importante è recuperare benessere e, in secondo luogo, dedicarsi di più al lavoro. Febbraio si concentrerà su questo più che sull’amore, che invece sarà un po’ ottenebrato dal dubbio. C’è qualche distanza che ti ferisce?

SCORPIONE: a febbraio ci saranno da rivedere le finanze, tuttavia Mercurio è favorevole agli incontri e l’amore è molto favorito, con una marcia in più.

SAGITTARIO: L’Oroscopo Paolo Fox di domani rivela che i giorni che stanno arrivando sono carichi di passione e, progressivamente, nei prossimi due mesi, avrai davvero una luce speciale. Le stagioni migliori per gli incontri per te sono quelle più calde, in cui sei più caldo anche tu. Lungimiranza negli affari, per chi ha un’attività in proprio.

CAPRICORNO: la Luna è in posizione migliore domani e sarai più consapevole di ciò che vuoi fare. Mercurio resta nel tuo spazio zodiacale fino al 28 gennaio: sfruttalo perché ti regala ottime idee, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 16 gennaio 2025.

ACQUARIO: Luna in opposizione anche domani, ma in serata migliorerà. Forse ci sono polemiche e c’è chi vuole fermare la tua crescita: non ti curare di loro, perché la tua originalità sarà vincente! Dal 28 gennaio ci saranno buone nuove per il lavoro.

PESCI: c’è una grande diversità in questo cielo rispetto alla fine dell’anno! Probabilmente ti sei liberato di qualche “zavorra” e anche di gente che metteva zizzania. Venere nel tuo spazio zodiacale favorisce l’amore: forse potresti tornare sui tuoi passi con un ex. Conta ancora molto quella persona? Pensaci bene.

