Il Cancro con la Luna nel segno ragiona meglio ed è tutta un’altra vita, Ariete e Leone sono pentole in ebollizione, mentre la Vergine deve assolutamente recuperare la tranquillità. Di seguito, le novità per i primi sei segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 dicembre 2024: i segni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: creatività e carica propulsiva non mancano. Stai solo attento con chi non è proprio persuaso dai tuoi modi, perché di tanto in tanto possono diventare anche un po’ aspri oppure venir considerati troppo estrosi.

Oroscopo Paolo Fox di domani 16 dicembre 2024/ Pesci e Scorpione sfruttino la Luna per programmare il 2025

TORO: il lavoro è premiato e, se ci sono nuove idee da mettere in pratica, entro la primavera ne vedrai la concretizzazione. In amore sono in corso verifiche: non è detto che ci sia una crisi, ma molti nativi del segno, in queste giornate, pretendono maggiori “prove” di un sentimento.

GEMELLI: amore in primo piano con un cielo che si spera abbia portato qualcosa di piacevole già nel weekend. Il lavoro, con Mercurio opposto, subisce ancora delle interferenze, ma i nodi verranno sciolti con l’anno nuovo, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox di domani 17 dicembre 2024.

Oroscopo Paolo Fox di domani 16 dicembre 2024/ Il Leone è il re dello zodiaco, ma il Cancro promette bene...

CANCRO: la Luna nel segno fa bene al tuo umore e senti il desiderio di “scendere in pista” non solo nella professione ma anche in amore.

LEONE: la tua irruenza è inarrestabile e sarà acuita tra il 18 e il 19, quando avrai la Luna nel segno. Se c’è qualcosa che non ti va bene, adesso non ti fai nessuna remora a parlarne. Qualche battibecco potrebbe esserci nella coppia.

VERGINE: devi ricaricare le energie, a causa di un weekend che ti ha visto molto impegnato in ambito familiare, con qualche pensiero sul lavoro e molta confusione in generale: ritrova un po’ di serenità.