I Pesci vivono una fase preparatoria perché dovranno cambiare molte cose nel 2025, anno che nei primi mesi saranno molto positivi per il Capricorno. La Bilancia e l’Acquario pensano all’amore. Vediamo i dettagli degli ultimi sei segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 18 dicembre 2024: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: ami il bello, in quanto il tuo è un segno “esteta”. Circondati di bellezza e dedicati all’amore con questa bella Venere. In questa fase hai necessità di essere confortato, quindi stai il più possibile vicino a chi ti dimostra affetto.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 dicembre 2024/ Marte è erotico per il Sagittario, mentre stanca l'Acquario

SCORPIONE: Natale e Capodanno saranno protetti dalle stelle ed è il periodo giusto per stare accanto alle persone del cuore, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 18 dicembre 2024.

SAGITTARIO: attento al denaro con Giove opposto che può rappresentare anche dispute legali o giudizi arbitrari. È da un po’ che i nativi del segno sono agitati perché reputano scorrette le opinioni nei loro confronti. Tuttavia l’amore è al top con questa bella Venere che suscita emozione: se c’è qualcuno che ti piace, non fartelo scappare.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 dicembre 2024/ L'Ariete è incontenibile e la Vergine deve recuperare energie

CAPRICORNO: chi ha un’attività in proprio, vedrà nei primi tre mesi dell’anno un periodo favorevole per fare affari. Un’amicizia potrebbe trasformarsi in un sentimento d’amore.

ACQUARIO: chi ha già una bella storia d’amore la consolida e chi non ce l’ha la cerca. È il momento di darsi da fare con le relazioni interpersonali di ogni tipo. Una persona che avevi sottovalutato o non considerato potrebbe tornare interessante per il tuo cuore.

PESCI: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani questo è un momento di analisi della tua situazione lavorativa, perché entro sei mesi dovrai apportare delle trasformazioni. Ci sono belle sensazioni con lo Scorpione e il Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox di domani 16 dicembre 2024/ Pesci e Scorpione sfruttino la Luna per programmare il 2025