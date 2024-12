La Luna agevola lo Scorpione che avrà una settimana nettamente migliore di quella trascorsa, mentre infastidisce la Bilancia e il Capricorno. Ripresa anche dei Pesci. Vediamo i dettagli per la seconda metà dello zodiaco.

BILANCIA: la Luna in Cancro è un po’ fastidiosa e può interferire nel lavoro, con qualche problema da risolvere, o in amore con una maggiore diffidenza. Il cielo sarà migliore dal 18 in poi.

SCORPIONE: finalmente la Luna ti fa recuperare un po’ di forza. La settimana scorsa è stata piuttosto faticosa, soprattutto tra giovedì e venerdì. Ci sono infatti nativi che hanno avuto qualche problematica di salute in famiglia o qualche dissidio nella coppia. Questa settimana è decisamente migliore.

SAGITTARIO: le giornate migliori della settimana per prendere iniziative saranno quelle di mercoledì e giovedì. Se c’è qualcuno che ti piace, frequentalo! Perché Venere è bellissima e Marte è in un transito carico di erotismo: colpi di fulmine, attrazioni repentine e tante sorprese.

CAPRICORNO: c’è qualche scocciatore che ti dà fastidio e la giornata di domani è molto impegnativa. Niente che riesca a fermare la tua crescita, ma sono possibili piccoli ostacoli da superare, avverte l’Oroscopo Paolo Fox di domani 17 dicembre 2024.

ACQUARIO: è il momento dell’amore per il tuo segno. Soltanto Marte opposto ti mette un po’ sotto pressione con la fatica o potresti avere una piccola delusione. Il 2025 sarà molto favorevole ai grandi progetti.

PESCI: è vero che il fine settimana è stato un po’ nervosetto e confusionario, ma ancora domani la Luna è favorevole alle nuove idee che potrai sviluppare anche nel 2025. Sarà un anno che porterà più concretezza e devi solo stringere i denti ancora per poco. L’amore ha bisogno di più cura.

