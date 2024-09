La Luna in Ariete arriva dopo uno spettacolare plenilunio in Pesci che avverrà questa notte (una Superluna che richiama gli appassionati di astronomia e non solo). Sono positivi gli influssi che avrà portato soprattutto a Toro e Cancro, i quali possono beneficiarne anche per la giornata di domani.

Oroscopo Paolo Fox di domani 18 settembre 2024: le previsioni per la prima metà dello zodiaco, dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: Marte in opposizione dice che nella tua frenetica quotidianità ti servirebbe una mano oppure sei in attesa di una risposta che non arriva e sei sulla graticola. Stai attento a non commettere errori per la fretta. L’amore sarà più chiaro dal 24 in poi.

TORO: in questi giorni ci sono questioni sentimentali da mettere in chiaro. Se arrivi da una delusione o da una crisi passata, è normale che tu si più diffidente, comunque la giornata di oggi avrebbe dovuto portarti soluzioni che potrai sfruttare domani.

GEMELLI: arrivi da un paio di mesi tosti in tutti i campi. Chi ha ricominciato un’attività ed è tornato in campo è piuttosto stanco. Tuttavia, ricevi l’aiuto di Giove e chi ha questioni legali in ballo, prima o poi ne uscirà vincitore. È tempo di recuperare una relazione se hai avuto delle delusioni amorose di recente.

CANCRO: entro il 24 devi dar vita a un progetto di lavoro: rimettiti in gioco e segui la tua strada seguendo le emozioni più positive. La creatività e l’originalità sono in aumento grazie alla Luna che è stata nel tuo segno in questi giorni, assicura l’Oroscopo Paolo Fox di domani 18 settembre 2024.

LEONE: parlando di sentimenti, bisogna mettere in chiaro quello che non funziona. Dal 23 dovrai fare delle scelte in base a ciò che ti interessa e ciò che non va più bene e questo è vero per tutte le sfere della tua vita.

VERGINE: il tuo desiderio di intraprendere nuove iniziative è forte è hai molta scelta a riguardo. È probabile che il problema sia proprio questo: non sai ancora bene cosa scegliere e l’imprevedibilità del momento non ti è congeniale.

