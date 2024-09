Dopodomani l’Ariete sperimenterà questa Superluna, piena e con parziale eclissi nel suo segno: le cose vanno sempre meglio, così come per i Gemelli e il Cancro. La Vergine è ancora sorretta da Mercurio.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 settembre 2024: le indicazioni per i primi sei segni zodiacali, dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: hai un grande desiderio di rivalsa e vuoi far sentire la tua voce. È una fase importante della tua vita e, dalla fine di settembre, avrai anche più forza in amore: man mano le difficoltà si diradano.

TORO: evita le discussioni, soprattutto se già oggi c’è stato qualche attrito. La giornata di domani è decisamente migliore e potrebbe arrivare una risposta positiva entro mercoledì.

GEMELLI: la settimana è interessante in generale e questo cielo ti aiuta a trovare una nuova collocazione: potresti aver cambiato ruolo, orari e altre cose per dedicarti a cose nuove da esplorare.

CANCRO: domani la Luna è ancora molto positiva, per cui potresti essere meno pensieroso. Il lavoro si prende tutta la scena a discapito dei sentimenti. In amore, stai attento a non esagerare con le parole.

LEONE: sono molti i pianeti favorevoli e l’Oroscopo Paolo Fox di domani 17 settembre 2024 promette addirittura tre anni di grandi successi. Passo dopo passo, la maggior parte dei nativi del segno riusciranno a portare a compimento un loro progetto. L’amore ti è vicino e se funziona o meno lo scoprirai dalla fine del mese. Le coppie di vecchia data valuteranno se risolvere qualche problematica.

VERGINE: domani la Luna è ancora un po’ nervosa, ma ti aiuta Mercurio nel segno che sarà molto attivo fino al 23 settembre. In un modo o nell’altro riuscirai a sistemare la tua esistenza che per tua decisione o per altri motivi, da giugno non è più la stessa. ti invita a completare ciò che stai facendo entro il 23. Datti da fare, perché entro questa data potrebbe esserci un nuovo inizio. L’amore torna in auge.