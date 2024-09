I Pesci hanno avuto una bellissima Luna nel segno che stanotte avrà il suo apice con la Superluna, per poi passare all’Ariete domani: le cose migliorano anche in amore. Sempre al top Bilancia a Acquario, soprattutto in amore, ma anche in altri ambiti

Oroscopo Paolo Fox di domani 18 settembre 2024: le indicazioni per gli ultimi sei segni zodiacali, dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: Marte opposto ti invita sempre a non strapazzarti troppo, mentre Venere nel segno parla di affetti e sentimenti veri. Ti piace piacere e in queste giornate sei ancora più affascinante: gli incontri sono ottimi.

Oroscopo Paolo Fox di domani 18 settembre 2024/ La Superluna ha portato consiglio al Toro e al Cancro

SCORPIONE: tra pochi giorni Venere entrerà nel tuo segno e ti porterà delle cose in più: sarai più affascinante, più elegante e positivo. Se lavori con la creatività avrai un buon influsso da queste stelle. Nei sentimenti, lascia andare la diffidenza, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 18 settembre 2024.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 settembre 2024/ Scorpione e Pesci in vetta, Sagittario ancora in lotta

SAGITTARIO: stai uscendo da due mesi un po’ difficili, perché per vari motivi hai dovuto fare cose che non credevi di fare, anche allontanandoti da un gruppo, per scegliere un percorso che si sta mostrando un po’ faticoso: resisti e vai avanti, con l’amore in recupero.

CAPRICORNO: ti devi ambientare in una nuova condizione. Marte dissonante rivela che sei sempre un po’ guardingo e l’amore recupera dal 24: devi mettere un po’ più di fiducia.

ACQUARIO: grandi passioni e grinta. Venere e Giove possono davvero illuminare la tua vita. Le tue idee hanno successo.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 settembre 2024/ Cancro al top con la Luna in Pesci e la Vergine resiste

PESCI: le conflittualità recenti, soprattutto del mese di agosto, adesso possono essere risolte e con Venere in campo adesso potrai fare delle cose in più, anche per te stesso.