Oroscopo Paolo Fox di domani 17 settembre 2024: le previsioni per gli ultimi sei segni dello zodiaco, dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: è una fase di forte recupero, anche dal punto di vista fisico. Recuperiamo anche l’amore! Queste sono le giornate migliori di una settimana che comunque offre buon possibilità di crescere.

SCORPIONE: grandi intuizioni con questa Luna che ti porta una grande capacità di azione. Se lavori in un’azienda che ti consente di crescere potrai anche sperimentare nuove cose e le stelle sono anche favorevoli per l’amore: naturalmente devi evitare la diffidenza tipica del tuo segno che rischia di farti perdere delle occasioni

SAGITTARIO: dal punto di vista lavorativo è tutto da ricostruire e in amore, nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 17 settembre 2024, c’è baruffa nell’aria.

CAPRICORNO: disponi di grandi risorse e se ancora non sei riuscito a ristabilire un equilibrio nella tua vita, domani sarà una giornata vantaggiosa.

ACQUARIO: stai facendo grandi progetti e sarebbe il caso di farli anche per i sentimenti. Cerca di essere il più possibile costruttivo ed evitare di perdere tempo.

PESCI: sfrutta la Luna di domani per esprimerti al meglio. Le persone che lavorano con il pubblico o che necessitano di consenso avranno grande successo. Questo cielo premia l’amore e un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di più: lo scoprirai alla fine di settembre.

