Amore al top per Toro e Gemelli che sono propensi a trovarlo. Il Leone non deve perdere la testa, anche se ha ottime stelle, e la Vergine attenda la il weekend per avere chiarezza. Di seguito, le indicazioni per i primi sei segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 19 dicembre 2024: le novità dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: sei un po’ in ansia, forse perché non ti senti pronto per il Natale o perché devi portare a termine alcuni progetti. L’energia è tuttavia molto presente e l’amore è in auge grazia a una bella Venere.

TORO: concentrati bene sull’amore, perché è vero che ci tieni al lavoro, ma hai bisogno di stare bene con qualcuno. Ci sono buone opportunità anche per chi si è separato e le stelle portano belle sensazioni.

GEMELLI: Secondo l’oroscopo Paolo Fox di domani Giove e Venere in buon aspetto stimolano la creatività e la voglia di realizzare cose nuove. Ecco perché chi è intrappolato in una routine scalpita ed entro poco tempo proverà a trovare delle scappatoie, anche solo per svago o per sperimentare.

CANCRO: il Natale sarà positivo e anticiperà le buone stelle del 2025 con Giove nel segno. Sia l’amore sia il lavoro evolveranno verso il meglio. Nel fine settimana, nuove conoscenze piacevoli.

LEONE: con la Luna nel segno la tua determinazione non deve farti fare cose da incoscienti. Recentemente è possibile che, a causa di un comportamento eccessivamente bellicoso, tu sia stato al centro di polemiche. Liberati di problemi legati al passato. Ad ogni modo questo è un ottimo cielo per il lavoro, mentre l’amore è un po’ in sordina.

VERGINE: questa è una fase un po’ confusionaria, ma dopo le feste arriveranno dei punti fermi. In questo weekend ci sarà già un’ottima parentesi con la Luna nel segno e potrai avere le idee più chiare in amore, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 19 dicembre 2024.

