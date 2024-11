La ripresa fisica grazie a Marte, per la Bilancia e il Capricorno, favorisce anche una visione più ottimista del futuro. L’Acquario si sente un pesce fuor d’acqua. Vediamo il dettaglio degli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 19 novembre 2024: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: in questo momento è indispensabile distaccarsi da pensieri relativi a un passato che ha causato delle ferite, quando c’era molta incertezza per il futuro. Dal 4 novembre però Marte ha iniziato un transito molto bello e ti aiuterà ad avere le idee più chiare per una vera rinascita.

SCORPIONE: in questa fase è importante stringere collaborazioni e legami in grado di supportarti, perché ti sei sentito un po’ solo. Il 2025 sarà un anno molto importante, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox di domani 19 novembre 2024, perché fra pochi mesi Giove inizierà un bel transito.

SAGITTARIO: venerdì il Sole entra nel tuo segno! E il weekend sarà ideale per parlare d’amore, o avere a che fare con genitori e parenti in modo sereno. Qualcuno ti rimprovera di comportarti in modo un po’ troppo libero e indipendente: c’è quindi chi ti sta buttando le proprie ansie addosso e questo non va bene.

CAPRICORNO: finalmente il cielo è tornato terso e le stelle brillano, dato che Marte non è più in opposizione e il fisico si ritempra, mentre sentimenti e accordi sono molto favoriti.

ACQUARIO: essere originale è una delle tue migliori caratteristiche, tuttavia stai attento a non sentirti troppo in contrapposizione con gli altri, perché in questo caso potresti accendere delle incomprensioni. Vorresti vivere dei legami in generale più sinceri e relazioni più solide.

PESCI: dal punto di vista psicofisico possiamo parlare di una bella ripresa. Il mese è partito male ma terminerà in modo strepitoso, soprattutto dal punto di vista emozionale.

