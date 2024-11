Recupero del Sagittario che lotta contro chi non lo valorizza. Ripresa anche per i Pesci con la Luna a favore e l’Acquario ha idee pazzesche che però sono frenate dalla stanchezza. Scopriamo il dettaglio degli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 18 novembre 2024: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: conta su questo bel transito di Marte e chiudi con le storie del passato che ti hanno fatto soffrire. Recupera le energie, perché potresti avere legami speciali con Toro e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 novembre 2024/ Amore a gonfie vele per la Bilancia, ma il Sagittario...

SCORPIONE: non rimandare le decisioni perché liberarti dai pesi è fondamentale in questo momento. Le previsioni sono positive per chi sta cercando amicizie nuove, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 18 novembre 2024.

SAGITTARIO: il weekend è stato difficile. Domani devi cercare di liberarti di persone che cercano di buttarti addosso le loro frustrazioni, dicendoti che non sei chiaro o affidabile.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 novembre 2024/ Gemelli fortunati ma complicati, Vergine al top in amore

CAPRICORNO: Venere nel segno ti rende irrequieto e desideroso di vivere le emozioni del cuore che crescono di giorno in giorno. Dato che sei molto sensibile, ti irrigidisci un po’ con le persone.

ACQUARIO: molto positivo il fatto di provare nuove condizioni che possono portarti lontano. Marte opposto però ti fiacca parecchio.

PESCI: piano piano si ritorna alla serenità e sarà tutto molto più positivo. La negatività di inizio novembre vanno abbandonati e meriti molto di più. Sta arrivando una bella soddisfazione.