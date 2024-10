Venere promette al Sagittario di fare chiarezza in amore e la posizione del pianeta favorisce anche la Bilancia e l’Acquario, quest’ultimo però alle prese con conti e calcoli. I Pesci ne approfittino per un weekend di relax. Vediamo le previsioni per gli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 19 ottobre 2024: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: grazie a Giove sei provvisto di molta forza e Venere favorisce l’amore con delle belle emozioni. Alcuni nativi del segno, con Marte opposto, avranno la necessità di fermarsi un po’ e di riflettere: potrebbero anche sparire dalla circolazione per un periodo, anche solo per fare il punto della situazione.

Oroscopo Paolo Fox di domani 18 ottobre 2024/ Venere rivitalizza i sentimenti di Toro e Leone

SCORPIONE: non sprecare il tuo tempo per vendicarti su chi ti ga ferito, perché prima o poi le persone negative hanno ciò che meritano. Quest’ultimo scorcio di ottobre può invece essere molto fruttuoso per gli incontri e le relazioni di ogni tipo, raccomanda l‘Oroscopo Paolo Fox di domani 19 ottobre 2024.

Oroscopo Paolo Fox di domani 18 ottobre 2024/ Scorpione in testa alla classifica, la Bilancia stringa i denti

SAGITTARIO: c’è un po’ di confusione nella tua testa, ma Venere nel tuo segno ha cominciato un transito importantissimo e si può recuperare bene. Tuttavia, in amore, se ci sono relazioni alla frutta, sarai proprio tu a volerle troncare.

CAPRICORNO: forza ed energia caratterizzano questa giornata. Sei un segno che non ama esporsi nei sentimenti e a volte le tue relazioni sono tenute nascoste, ma questa volta un amore verrà a galla.

ACQUARIO: Luna opposta e Mercurio dissonante potrebbero averti fatto fare una revisione delle finanze oppure qualcuno ha avuto da dire sui tuoi guadagni. Attento agli errori di calcolo! Dopodomani la giornata sarà top per gli incontri!

Oroscopo Paolo Fox di domani 14 ottobre 2024/ Mercurio transita in Scorpione: favorito anche il Capricorno

PESCI: cerca di non stressarti troppo in questo fine settimana, soprattutto nei sentimenti: Venere opposta rivela che non c’è molta chiarezza in questo ambito della tua vita.