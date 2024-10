Lo Scorpione vive ancora l’eco di Venere che da domani sarà pienamente nel segno del Sagittario, il quale troverà più tempo per vivere l’amore. Mercurio fa i conti in tasca all’Acquario e i Pesci, se provocati, sbottano. Vediamo gli ultimi sei segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 18 ottobre 2024: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: cerca di evitare di scontrarti direttamente. Il tuo è il segno dell’equilibrio e non è semplice essere tranquillo, soprattutto perché sei governato da Venere che ti mette addosso una certa ansia. La situazione è un po’ tesa in questi giorni, ma questo non rovina il quadro generale che parla di successo.

SCORPIONE: Mercurio nel tuo segno ti dona capacità d’azione, Venere (che non è più nel segno) si spera ti abbia già portato buone novità in amore ed è il momento di cogliere delle belle occasioni e di tornare protagonista in ogni campo della tua esistenza.

SAGITTARIO: dalla prossima settimana troverai un punto di equilibrio. Se la tua relazione non funziona più, troverai le parole giuste da dire e saprai cosa fare. Un viaggio sarebbe un toccasana: potresti proporlo alla tua metà, per poter ritrovare la passione perduta.

CAPRICORNO: la Luna domani è buona, ma arrivi da un paio di giorni abbastanza pesanti. Quando hai in testa un progetto cerchi la collaborazione di tutti, ma forse hai capito che non sono tutti con te. L’amore non deve più essere celato ma essere vissuto alla luce del sole.

ACQUARIO: fatti bene i conti perché Mercurio mette sotto torchio le finanze, forse per spese che avevi programmato o ristrutturazioni.

PESCI: c’è chi è contro di te e vuole farti la radiografia? Non sarai disposto ad accettare critiche ingiustificate e nel fine settimana ti farai valere in modo molto determinato, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox di domani 18 ottobre 2024.

