È il Sagittario il segno più ostacolato dai pianeti del periodo, mentre lo Scorpione può avere addirittura dei colpi di fulmine. L’Acquario va alla grande sul lavoro e meno in amore.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 19 settembre 2024: il responso dell’astrologo per la seconda metà dello zodiaco, dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: molto importante l’amore in questa fase, ma anche l’apprezzamento da parte degli altri. Anche se non sei dipendente dall’opinione altrui, i complimenti li apprezzi. Potrebbero esserci critiche ingiustificate, perché sei comunque una persona esposta e apprezzata.

Oroscopo Paolo Fox di domani 19 settembre 2024/ Rese dei conti per Ariete e Cancro, favorito il Leone

SCORPIONE: Marte è già a favore e tra poche ore Venere entrerà nel tuo spazio zodiacale: parliamo di passioni! Poi naturalmente chi è già in coppia e sta bene non cercherà niente di diverso, ma chi è single potrebbe già pensare a incontri importanti. Chissà che tra questi non ce ne sia uno che possa provocare un colpo di fulmine.

Oroscopo Paolo Fox di domani 18 settembre 2024/ Sagittario e Capricorno ancora giù, grande rimonta dei Pesci

SAGITTARIO: di natura sei un entusiasta, ma recentemente ne sono successe davvero di tutti i colori. Sei anche molto impegnato e la stanchezza potrebbe essere eccessiva nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 19 settembre 2024.

CAPRICORNO: fino al 23 del mese Mercurio sarà molto favorevole, tuttavia, se stai facendo cose nuove, ci metterai un po’ a carburare. L’amore alla fine del mese ti sorprenderà!.

ACQUARIO: grande desiderio di metterti in gioco. Il lavoro è al top, mentre l’amore è un po’ giù, perché ti richiede molta pazienza oppure cercare “nuove strade”: stai scalpitando in questo momento.

Oroscopo Paolo Fox di domani 18 settembre 2024/ La Superluna ha portato consiglio al Toro e al Cancro

PESCI: Giove ti spinge a mettere a posto le finanze, controllando le entrate e le uscite, i bilanci e così via. Anche a livello familiare bisognerà un po’ risparmiare. Agosto è stato un mese un po’ storto per i sentimenti, ma le coppie che hanno radici solide potranno recuperare.