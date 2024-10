Un Marte battagliero agita l’Ariete, mentre i Gemelli, litigiosi negli ultimi giorni, avranno la meglio nelle discussioni. Il Leone vince sul lavoro e il Cancro in amore.

Oroscopo Paolo Fox di domani 2 ottobre 2024: dall’Ariete alla Vergine, le previsioni

ARIETE: cielo propositivo ma anche pieno di responsabilità. È vero che ci sono diversi pianeti in opposizione: questo non vuol dire che le cose non vadano bene, ma che ci vuole più impegno. Ci possono essere tensioni e l’amore necessita di uno stimolo.

TORO: ci sono delle belle novità e forse serve un po’ di organizzazione in più dal punto di vista lavorativo e finanziario. L’amore è in una fase di test oppure sei tu che stai analizzando qualcuno, oppure ancora c’è qualcosa che non quadra.

GEMELLI: anche se ti sei arrabbiato in questi ultimi giorni, con Giove nel segno avrai la meglio. Dimentica i tristi trascorsi recenti e prova a divertirti un po’ di più: nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 2 ottobre 2024, la Luna sarà favorevole.

CANCRO: con Marte nel tuo spazio zodiacale, sei carico di energie, ma anche di aggressività, per cui non ti farai problemi a dire ciò che pensi scontentando forse chi non vuole sentire alcune cose. Venere positiva incoraggia l’amore!

LEONE: sei un vincente e ami vincere e crescere. Questo è un momento che preme l’acceleratore sul lavoro, tuttavia crea qualche attrito nelle amicizie e in amore. Se c’è una persona accanto a te che vuole difenderti, ribadisci che sei in grado di farlo perfettamente da solo. C’è chi invece ha una vita un po’ caotica e non si fida granché dei sentimenti.

VERGINE: è come se stessi creare un puzzle composto da tanti pezzi che, al momento, non sono in ordine. Nella tua vita però tu non fai altro che organizzare, rivedere tutto, distruggere per poi ricostruire: è ora di provare a buttarsi in una nuova opportunità, senza esagerare. Hai il desiderio di avere persone amiche o di famiglia attorno a te.