Un oroscopo molto “arrabbiato” per molti segni: Ariete, Toro e Vergine i più collerici. I Gemelli sono in grande ripresa con Giove a favore, mentre il Cancro diventa passionale con Venere in Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox di domani 1 ottobre 2024: il cielo dei primi sei segni dello zodiaco, dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: ci può essere addirittura della collera: Marte in opposizione provoca forti contrasti, forse perché ritieni di non essere stato abbastanza sostenuto o perché ci sono faccende di tipo economico o legale da sistemare e devi fare tutto da solo. Per rincuorarti, sappi che Venere, dal 17 di ottobre, sarà favorevole: non prendere ora decisioni drastiche.

TORO: qualcuno ti ha fatto arrabbiare negli ultimi giorni. Venere in opposizione può creare scompiglio in tutte le relazioni in generale: non preoccuparti perché alla fine di tutto avrai le tue soddisfazioni.

GEMELLI: sfrutta la creatività favorita da Giove nel segno. L’amore torna protagonista e sarà molto meno complicato rispetto a quest’estate, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 1 ottobre 2024.

CANCRO: sono giornate cruciali per fare una serena programmazione del futuro. L’amore è favorito, con Venere in ottimo aspetto. C’è anche più desiderio di ritrovare la passione nelle coppie.

LEONE: devi evitare momenti nostalgici del passato: questa Venere mette da parte i sentimenti perché ci sono probabilmente altre urgenze di tipo lavorativo o economico, ma le vittorie non mancheranno.

VERGINE: ci sono stati contrasti interiori ed esteriori. Appartieni a un segno che ragiona molto, con Mercurio che ti governa. Stai provando a trovare un equilibrio nella tua vita e da giugno è probabile che tu abbia fatto delle scelte che non sono semplici da affrontare: hai bisogno di un po’ di rodaggio.

