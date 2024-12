Il 2025 sarà molto promettente per lo Scorpione, mentre il 2024 si chiuderà positivamente per il Capricorno che fa bilanci rigorosi. Sempre innamorato l’Acquario e i Pesci sono ancora un po’ malinconici. Vediamo le curiosità per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 20 dicembre 2024: le tendenze astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: il cielo premia il coraggio e non i pessimisti e i fatalisti. Dietro un modo di vedere le cose spesso in negativo, il tuo segno nasconde una forte determinazione e questo cielo ti incoraggia! L’amore è in primo piano e Venere e Giove positivi ti portano amicizia

SCORPIONE: l’anno che verrà sarà molto interessante e già questo ultimo scorcio del 2024 può portarti a rilanciare l’amore o a impegnarti in qualcosa che ti dà soddisfazione fare. Le relazioni in famiglia si intensificano, tra figli, genitori e anche nipoti. C’è desiderio di affetti, casa e calore umano.

SAGITTARIO: è un bel cielo che protegge soprattutto i sentimenti. Solo domani e nel weekend evita di scontrarti con qualcuno a causa della Luna storta, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 20 dicembre 2024.

CAPRICORNO: grande capacità di azione e innovazione. Alla fine dell’anno il tuo segno è solito fare una sorta di resoconto di ciò che è successo: cerca di essere positivo! L’anno si chiuderà con il Sole e la Luna nel segno, sintomo di grande forza.

ACQUARIO: periodo di innamoramenti e, se non ti è già successo, ti innamorerai, perché con questo cielo non è possibile allontanare un amore. Per qualcuno ci sarà anche la possibilità di mettersi alla prova in un nuovo progetto.

PESCI: ci sono non solo emozioni in arrivo in amore, ma anche sul lavoro, settore nel quale avrai grandi soddisfazioni tra pochi mesi. Attualmente non ti senti molto compreso: manda via le persone che non ti fanno stare bene!