Le feste saranno molto interessanti per i Pesci, mentre la Bilancia troneggia in tutti i campi. Il Capricorno deve attendere il weekend per recuperare le forze e l’Acquario vive una passione. Vediamo il dettaglio degli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 19 dicembre 2024: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: se si guardano le recenti cronache si può notare come molti personaggi di successo appartengano al tuo segno. In effetti non è proprio il momento di fermarsi con questo bel cielo. Grazie a Giove e Venere favorevoli è facile essere vincenti e il cielo stimola i desideri. In amore, le coppie fanno grandi sogni.

SCORPIONE: 24 ore molto impegnative e stancanti, tuttavia la cosa importante è raggiungere una concretezza che, in questa fase, dal punto di vista lavorativo ed economico non è così difficile. Nei sentimenti ci sono lontananze.

SAGITTARIO: tra poco inizierà un anno importante. Giove ancora opposto segnala contenziosi economici da mettere a posto e tensioni con i parenti. L’amore recupera, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 19 dicembre 2024.

CAPRICORNO: da sabato ci sarà una ripresa mentale e fisica. Con le giuste persone attorno potrai ottenere successo.

ACQUARIO: impegnati in amore, perché questo è il momento giusto per scoprire una bella passione anche a seguito di un’amicizia longeva. Le coppie che si amano progettano grandi cose, dai figli a una nuova casa.

PESCI: andando verso il 2025 le cose migliorano. Per chi non ha un amore è consigliato cercarlo adesso, perché non rimarranno delusi. Natale e Capodanno saranno premiati da buone stelle che ti proteggeranno.