Mercurio infastidisce ancora l’Ariete e il Cancro, mentre il Leone vola in amore. Grazie a Giove i Gemelli hanno le idee molto chiare nei sentimenti. Scopriamo i dettagli per la prima metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 20 gennaio 2025: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: la Luna è opposta e quindi la prudenza è d’obbligo, in un lunedì che non necessariamente terribile, ma che potrebbe portarti dei disturbi, anche fisici. Non andare a dormire troppo tardi!

TORO: il cielo ti dà una mano per chiarire tutte le situazioni rimaste in sospeso e che non vanno bene, anche nei sentimenti, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 20 gennaio 2025.

GEMELLI: punto di non ritorno nelle situazioni ingestibili. Giove ti sostiene e in questa fase sei come un sarto che deve prima imbastire l’abito per poi cucirlo: sei in un momento di preparazione. Per ciò che concerne i dettagli dovrai attendere la seconda parte del 2025, ma è un’attesa funzionale, perché tutto ciò che farai entro maggio sarà vincente.

CANCRO: vulnerabilità emotiva, con Mercurio opposto. Dal 29 gennaio sarai più sereno, ma effettivamente hai vissuto molte diatribe. Vai via da situazioni che non senti più tue.

LEONE: il momento ti regala più energia in amore e un’amicizia che nasce per caso in queste giornate potrà sbocciare da febbraio in poi. Non isolarti!

VERGINE: ottime le idee anche se ultimamente ci sono state delle controversie con Giove ostile e Saturno opposto. Dal punto di vista legale e delle finanze, forse ci sono problemi: ti sei spinto troppo oltre?