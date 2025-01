Una domenica che chiede riposo all’Ariete, provato dal molto darsi da fare. Il Cancro ha sbattuto forte una porta, ma ora si consoli con i sentimenti, così come il Leone che è favorito nella comunicazione di coppia. Vediamo il dettaglio dei primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 19 gennaio 2025: i segni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: una giornata un po’ sottotono dal punto di vista fisico. Approfittane per riposare se puoi, dato che di recente hai fatto molte cose. Alla fine del mese registrerai un miglioramento nei settori del lavoro e delle finanze, perché Mercurio non sarà più opposto dal 29. Non è una bacchetta magica, ma certamente, in modo spontaneo, avrai risposte e soluzioni. L’amore tornerà in auge!

Oroscopo Paolo Fox di domani 18 gennaio 2025/ I Pesci ripassino la prossima settimana, l'Acquario è al top

TORO: stando all’Oroscopo Paolo Fox di domani la seconda parte del mese prevede avvenimenti. Per gli incontri Venere è molto favorevole: sia nei sentimenti sia per il lavoro, stai provando a riequilibrare la tua vita. Da febbraio, le storie fondate su presupposti non solidi verranno spazzate via.

GEMELLI: un po’ di attenzione al denaro, perché potresti dover sborsare soldi per la casa o per un guasto. Se stai vivendo una relazione complicata, attendi prima di chiuderla, perché dal 4 febbraio potresti pentirtene, avverte l’Oroscopo Paolo Fox di domani 19 gennaio 2025.

Oroscopo Paolo Fox di domani 18 gennaio 2025/ Toro e Vergine iniziano il fine settimana con un ottima Luna

CANCRO: Mercurio opposto deve aver portato delle controversie. Hai forse voluto chiudere con un gruppo, all’apice di una tensione molto elevata. Tuttavia a volte è meglio così, perché allontanarsi da chi non merita è solo positivo. Comincia a pensare alle emozioni del cuore.

LEONE: Giove è splendente nel tuo cielo e forse hai già in mente un’idea da mettere a terra dalla prossima primavera. Domani, nelle coppie più sotto pressione si potrà finalmente parlare con calma e sincerità.

VERGINE: come svela l’Oroscopo Paolo Fox di domani il weekend è tutto propizio e potrai anche richiudere uno strappo, se c’è stato. Di recente sono occorsi molti cambiamenti che ti hanno ragionevolmente spiazzato.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 gennaio 2025/ Il Cancro vola in amore e il Leone si prepara a vivere emozioni