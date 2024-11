Venere in opposizione mette distanze in amore per l’Ariete e il Cancro, anche se Mercurio ottimo li favorisce sul lavoro. Il Leone è ancora più forte con la Luna nel segno. Scopriamo le curiosità per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 20 novembre 2024: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: ci sono molte opportunità in vista e grazie alla tua testardaggine, con Marte e Mercurio in aspetto positivo, è difficile non avere successo! Domani anche la Luna è a favore. L’amore è un po’ sottotono, ma tornerà attivo a breve.

TORO: si possono chiarire le cose che non vanno ed è stato necessario sistemare l’aspetto economico, magari facendo anche dei tagli. Adesso Venere è favorevole e se in passato hai rinunciato a una relazione in passato, adesso avrai la tua soddisfazione.

GEMELLI: con Giove nel segno le vittorie ci sono ma non sono sempre semplici da amministrare, in quanto Mercurio opposto parla di personaggi non trasparenti e di inganni. Devi fare piazza pulita delle ipocrisie, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 20 novembre 2024.

CANCRO: Venere opposta parla di qualche distacco in amore, ma nel complesso il cielo è favorevole agli ambiziosi. Chi vuole proporsi per qualcosa di importante in vista del prossimo anno non sia timido! Dovresti anche rinunciare ai timori. Se c’è qualcuno che ti piace, avvicinati anche se al momento non ti senti al top.

LEONE: c’è una grande forza e sei vittorioso, anche nel tuo piccolo. Quando c’è un bel cielo come questo, si riesce a fare le cose che interessano: ci potrà essere chi rinuncia a un incarico troppo gravoso da gestire o semplicemente a rischio oppure chi si appresta ad abbracciare una nuova occasione che nasce sotto una buona stella. In amore decidi presto come comportarti, perché a dicembre non ci sono più scuse.

VERGINE: servono pochi ingredienti per sentirsi bene. Per esempio, in questo momento, è necessario, con questa bella Venere dedicarsi all’amore. È vero che sei interessato di più al lavoro e ai soldi, ma questo è un momento in cui avere qualcuno a fianco che ti dona affetto è la cosa più importante.