Una Luna capricciosa irrita la Bilancia che è un po’ malinconica. Ottimo cielo per il Sagittario anche in vista del futuro lavorativo e l’amore è al top per l’Acquario. Di seguito, i dettagli per gli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 20 novembre 2024: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: in amore c’è un po’ di agitazione. Chi si è separato, non deve perdere tempo a osservare la vita dell’ex, ma andare avanti, mentre chi ha una relazione deve capire che a volte cambiare delle cose è più semplice che tagliare i ponti: un compromesso è necessario. Le storie in piedi da tempo non si perdano per questo cielo polemico.

SCORPIONE: Venere è in buon aspetto e soprattutto l’anno prossimo sarà molto favorevole. Ci vuole un po’ di tempo, ma sicuramente sarà un anno intraprendente anche per nuove imprese. Novembre è un mese molto positivo per l’amore, mentre dicembre sarà meno interessante. Se devi fare una proposta, non esitare!

SAGITTARIO: Mercurio ti regala il coraggio per buttarti in nuova avventure che saranno molto importanti nelle prossime settimane. Giove in opposizione però ti mette in guardia: non ti arrabbiare se ti senti attaccato e fatti scivolare le cose addosso, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 20 novembre 2024.

CAPRICORNO: se ti piace una persona, vai avanti,con Venere nel segno approfondire le conoscenze è molto consigliato. Il cielo parla anche di vittorie personali.

ACQUARIO: i sentimenti e le amicizie che si palesano in questo momento diventeranno molto importanti a dicembre. L’amore torna in auge con queste stelle.

PESCI: le polemiche di inizio mese si dileguano ed è in arrivo un weekend di passione: non fartelo scappare!