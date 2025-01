La novità di giornata è il Sole che entra in Acquario. Questo favorisce il segno che ha anche la Luna in buon aspetto. Il Sagittario si annoia in amore e il Capricorno sa che a breve ci sarà un importante trasformazione. Di seguito, le previsioni astrologiche per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 21 gennaio 2025: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: cerca di recuperare energia interiore. È un momento in cui devi affrontare tante problematiche, come per esempio la preoccupazione per una persona a te vicina. Devi comunicare forza, sia per te che per chi ti circonda. Amore favorito.

SCORPIONE: L’Oroscopo Paolo Fox di domani svela che questo è un momento valido, la positività è ritrovata e puoi portare avanti buone iniziative, in tutti gli ambiti. Puoi rivalerti e recuperare molti punti a favore!

SAGITTARIO: se nella coppia arriva la noia, si salvi chi può! Il tuo segno deve sempre trovare nuovi stimoli in amore e fare cose diverse. Domani è una bella giornata per la socialità.

CAPRICORNO: il lavoro dà soddisfazione e sei pronto a prendere decisioni differenti rispetto al passato. Sta arrivando, entro la metà del 2025, un cambiamento: pensaci fin da adesso.

ACQUARIO: stai vivendo bene perché hai tante idee per la testa e non devi porti limiti nella tua azione. Domani il Sole entra nel tuo segno e anche la Luna è favorevole! Incontri molto positivi, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 21 gennaio 2025.

PESCI: tra pochi mesi ci saranno molte soluzioni e anche sblocchi di problemi personali o lavorativi. Giove è opposto e sei ancora in lotta, perché hai delle belle idee che però non riesci ancora a concretizzare. Mercurio è in buon aspetto per le cause legali e gli investimenti. Puoi contattare il giusto esperto per la risoluzione di un problema.

